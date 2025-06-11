NASA прогнозирует столкновение опасного астероида с Луной через несколько лет

По данным NASA, вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Луной в 2032 году выросла с 3,8% до 4,3%.

Первоначальные данные предполагали, что 2024 YR4 несет риски столкновения с Землей примерно через 8 лет. Однако поскольку объем данных расширялся, позже стало понятно, что этот астероид не представляет опасности для Земли.

При этом шанс, что 2024 YR4 может врезаться в Луну остается. Новые наблюдения космического телескопа «Джеймс Вебб» позволили ученым уточнить орбиту астероида, что привело к этому небольшому увеличению вероятности столкновения с Луной.

Впервые система оповещения об угрозе столкновения с астероидами ATLAS в Чили обнаружила 2024 YR4 в декабре 2024 года. В NASA сразу отнесли этот астероид к потенциально опасным объектам.

Первоначальные расчеты показали, что вероятность столкновения этого астероида с Землей 22 декабря 2032 года составляет около 1%. В течение следующих нескольких недель эта возможность тревожно выросла почти до 3%, прежде чем окончательно снизиться до нуля к концу февраля.

На момент обнаружения 2024 YR4 находился на расстоянии 829 тыс. км от Земли. С того времени, расстояние между ним и Землей еще возросло. К середине апреля астероид был слишком далеко, чтобы его можно было наблюдать с помощью наземных телескопов. Он должен еще раз приблизиться к Земле в июне 2028 года. Между тем, возможность «Джеймса Вебба» наблюдать за астероидом в инфракрасном спектре очень помогла астрономам, которые мониторили движение этого небесного тела еще около месяца.

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Исследователи под руководством Энди Ривкина, планетарного астронома из Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса, использовали камеру ближнего инфракрасного диапазона Вебба для наблюдения за 2024 YR4 и оценки его потенциального вреда, даже когда он покидал поле зрения. В мае они сделали последнее наблюдение за этим космическим камнем, прежде чем Солнце заслонило его. Эти дополнительные данные улучшили их прогноз относительно того, где астероид будет находиться 22 декабря 2032 года, на 20%.

В NASA убеждают, что даже в случае столкновения астероида размером с 10-этажный дом с Луной, орбита нашего спутника не изменится. Наблюдения Уэбба также помогли исследователям уточнить размеры астероида, выяснив, что его ширина составляет примерно от 53 до 67 метров, что довольно мало для астероида. Прямое попадание, скорее всего, приведет лишь к новому кратеру.

В таком случае ученые бы получили редкую возможность наблюдать за столкновением астероида с Луной и образованием соответствующего кратера. Сейчас в NASA уже готовятся к тому, что 2024 YR4 должен приблизиться к Земле в 2028 году.

Источник: Gizmodo