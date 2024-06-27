Астероид Бенну откололся от маленькой планеты-океана — ученые проанализировали образцы

24 сентября 2023 года космический аппарат NASA OSIRIS-REx доставил на Землю капсулу с углеродным реголитом, собранным с околоземного астероида Бенну. Образцы были получены после того, как зонд совершил семилетнее путешествие через Солнечную систему.

«Образец, который мы вернули, является крупнейшим резервуаром неизмененного астероидного материала на Земле в настоящее время», — написал Данте Лауретта, один из ведущих авторов статьи и главный исследователь OSIRIS-REx из Университета Аризоны.

Первоначальные исследования показали, что образцы OSIRIS-REx демонстрируют доказательства наличия углерода и воды. Также неожиданно в них нашли фосфат магния и натрия. Это ионное соединение, состоящее из катиона магния (Mg2+), катиона натрия (Na⁺) и фосфат-аниона (PO43-).

На Земле фосфат магния и натрия можно найти в некоторых минералах и геологических образованиях. Его присутствие на Бенну удивило исследовательскую группу, поскольку вещество не было замечено в данных дистанционного зондирования OSIRIS-REx до начала сбора образцов. Команда говорит, что его присутствие «намекает на то, что астероид мог отколоться от давно исчезнувшего, крошечного, примитивного мира океана».

«Наличие и состояние фосфатов, а также других элементов и соединений на Бенну, свидетельствуют о водянистом прошлом астероида. Бенну потенциально мог когда-то быть частью более влажного мира. Хотя эта гипотеза требует дальнейшего исследования», — сказал Лауретта.

OSIRIS-REx получил образец реголита Бенну 20 октября 2020 года с помощью механизма сбора образцов Touch-and-Go (TAGSAM), который состоит из специальной головки пробоотборника, расположенной на шарнирной руке. Бенну — небольшой астероид типа B, который является относительно редким углеродным астероидом.

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«[Бенну] был выбран в качестве цели миссии частично потому, что телескопические наблюдения указали на примитивный, углеродный состав и водоносные минералы», — говорится в публикации об исследовании.

Дальнейший анализ образцов показал, что преобладающим компонентом образца реголита являются филосиликаты, содержащие магний, преимущественно серпентины и смектиты — типы пород, которые обычно встречаются на срединно-океанических хребтах на Земле. Сравнение этих серпентинитов с их земными аналогами дает возможное представление о геологическом прошлом Бенна. В то же время поверхностные материалы астероида все еще содержат некоторые оригинальные особенности протопланетного диска, из которых образовались планеты Солнечной системы. Исследование также подтвердило, что Бенну богат углеродом, азотом и некоторыми органическими соединениями — все они, кроме фосфата магния, являются важными компонентами для жизни, которая есть на Земле.

Статья об этих результатах была опубликована 26 июня в журнале Meteoritics & Planetary Science.

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Источник: Space.com

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