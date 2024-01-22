NASA опубликовало первое фото образцов астероида Бенну из основного хранилища OSIRIS-REx

На прошлой неделе космическое агентство наконец открыло капсулу с образцами астероида Бенну, которую доставил OSIRIS-REx, после того, как месяцами пыталось справиться с неисправным креплением крышки.

Астероид Бенну — околоземный астероид класса «B» (редкого класса углеродных астероидов, чья поверхность может содержать, среди прочего, органические полимеры) в возрасте примерно в 4,5 миллиарда лет. Его почва может предоставить ученым важные сведения о появлении жизни на Земле и первые дни существования Солнечной системы.

Миссию по забору образцов астероида под названием OSIRIS-REx запустили в далеком 2016 году, а через два года космический аппарат, преодолевший 6,2 млрд километров, наконец достиг астероида и совершил забор реголита, начав долгое путешествие домой.

В сентябре 2023 года миссия «приземлила» капсулу с образцами в пустынном полигоне Пентагона в Юте.

Предварительные исследования образцов, расположенных вне основной капсулы, показали наличие воды и углеродных соединений. Основной забор распределят между научными командами и мировыми космическими агентствами: NASA будет хранить 70% образца, а остальные 25% передадут 200 исследователями из 35 различных учреждений. 4% получит Канадское космическое агентство, и еще 0,5% – Японское агентство аэрокосмических исследований.

Первоначально ученые рассчитывали захватить по меньшей мере 60 граммов реголита с астероида, однако по меньшей мере 70 граммов «дополнительного» материала накопилось на самом оборудовании OSIRIS-REx. Между тем доступ к основной капсуле усложнился из-за двух неисправных креплений; на прошлой неделе инженеры наконец открыли ее — ниже первое полноценное изображение образцов (полноразмерную версию можно просмотреть на сайте NASA):

Аппарат OSIRIS-REx стоимостью $1 млрд — первая миссия NASA, которая собрала и доставила на Землю образцы астероида, но в Японии уже есть два подобных достижения (в 2010 году миссия Hayabusa 1 получила материалы с астероида Итокава, а в 2020 году Hayabusa 2 привезла образцы астероида Рюгу). В следующий раз OSIRIS-REx посетит Апофис — еще один околоземный астероид, считавшийся когда-то серьезной угрозой для Земли (последние измерения показали, что он пролетит мимо нашей планеты в 2029 году, в пределах одного десятого расстояния от Луны).