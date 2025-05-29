Звездные войны: Венера способна бомбардировать Землю тысячами астероидов

Исследователи из Университета Сан-Паулу в Бразилии по результатам исследований предположили, что десятки, а может и сотни, скрытых астероидов вращаются вокруг Солнца синхронно с Венерой и могут угрожать столкновением с Землей.

Эти скрытые астероиды вращаются вокруг Солнца по схожим с Венерой орбитам и их трудно обнаружить с Земли. Долгое время астрофизикам было известно лишь о 20 из них. Однако новые исследования указывают на значительную, пока не выявленную популяцию этих астероидов.

«В настоящее время известно двадцать астероидов, находящихся на одной орбите с Венерой. Статус пребывания на одной орбите защищает эти астероиды от сближений с Венерой, но не защищает их от столкновения с Землей», — подчеркивает исследовательская группа под руководством доцент Валерио Карруба.

Астероиды вблизи Венеры классифицируются как потенциально опасные, если их диаметр составляет не менее 140 м. С точки зрения расстояния эти астероиды, как подсчитано, приближаются к орбите Земли в пределах 0,05 астрономических единиц.

«Мы стремимся оценить возможную угрозу, которую пока не обнаруженая популяция спутников Венеры может представлять для Земли, и изучить возможность их обнаружения с Земли и космических обсерваторий», — объясняют исследователи.

По мнению ученых, на орбите Венеры вращается значительно больше небесных тел. Современные телескопы испытывают трудности с выявлением таких скрытых коорбитальных астероидов из-за коротких сроков, в течение которых возможно проводить наблюдения и высокой яркости Солнца. К тому же дальнейшее поведение этих астероидов на орбите остается непредсказуемым.

Исследователи провели компьютерное моделирование поведения таких скрытых астероидов в течение периода в 36 тыс. лет. По их словам, полученные результаты вызывают беспокойство.

«Существует диапазон орбит с e < 0,38, больше при меньших уклонах, для которых коорбитали Венеры могут представлять опасность столкновения с Землей Существует значительная популяция потенциальных коорбиталей с меньшим эксцентриситетом, способных к многочисленным значительным сближениям — и, возможно, столкновениям — с Землей», — отмечают исследователи.

Результаты демонстрируют, что астероиды с эксцентриситетом менее 0,38 могут столкнуться с Землей. Эксцентриситет измеряет вытянутость орбиты. Если он равен нулю — то это идеально круговая траектория. В плане изучения скрытых астероидов будущая обсерватория Веры Рубин может оказаться перспективной. Ее невероятно мощная камера может помочь поймать некоторые неуловимые объекты при благоприятных условиях.

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Однако даже ее возможностей может оказаться недостаточно, чтобы обнаружить все скрытые астероиды вокруг Венеры. По мнению исследователей, орбитальная обсерватория вокруг Венеры, или же ряд орбитальных космических аппаратов могут оказаться лучшим вариантом для поиска скрытых астероидов.

Результаты исследования опубликованы на сервере препринтовArXiv

Источник: Interesting Engineering