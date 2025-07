Астронавт МКС сфотографировала загадочное явление в атмосфере

Астронавт NASA Николь Айерс сделала с борта МКС редкий снимок природного явления под названием спрайт — мощной вспышки в атмосфере, которая происходит во время сильных гроз с молниями.

Спрайты по форме напоминают торнадо из света в стратосфере. Эти световые вспышки до сих пор плохо изучены, хотя ученые исследуют явление уже более 30 лет. Спрайт довольно сложно сфотографировать, поскольку он длится всего несколько миллисекунд и происходит нечасто.

Just. Wow. As we went over Mexico and the U.S. this morning, I caught this sprite.

Sprites are TLEs or Transient Luminous Events, that happen above the clouds and are triggered by intense electrical activity in the thunderstorms below. We have a great view above the clouds, so… pic.twitter.com/dCqIrn3vrA

— Nichole “Vapor” Ayers (@Astro_Ayers) July 3, 2025