Астронавт МКС сфотографировала загадочное явление в атмосфере

Астронавт NASA Николь Айерс сделала с борта МКС редкий снимок природного явления под названием спрайт — мощной вспышки в атмосфере, которая происходит во время сильных гроз с молниями.

Спрайты по форме напоминают торнадо из света в стратосфере. Эти световые вспышки до сих пор плохо изучены, хотя ученые исследуют явление уже более 30 лет. Спрайт довольно сложно сфотографировать, поскольку он длится всего несколько миллисекунд и происходит нечасто.

Just. Wow. As we went over Mexico and the U.S. this morning, I caught this sprite. Sprites are TLEs or Transient Luminous Events, that happen above the clouds and are triggered by intense electrical activity in the thunderstorms below. We have a great view above the clouds, so… pic.twitter.com/dCqIrn3vrA — Nichole “Vapor” Ayers (@Astro_Ayers) July 3, 2025

«Когда мы пролетали над Мексикой и США сегодня утром, я поймала этот спрайт. Спрайты — это TLE или кратковременные световые события, происходящие над облаками и вызванные интенсивной электрической активностью во время гроз внизу. У нас есть прекрасный вид над облаками, поэтому ученые могут использовать эти типы снимков, чтобы лучше понять формирование, характеристики и связь TLE с грозами», — отметила Николь Айерс.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), спрайты отличаются по размеру и форме, самые большие достигают высоты 80 километров над поверхностью Земли от вершины кучево-дождевого облака, где они зарождаются. Они имеют красный цвет, потому что взаимодействуют с азотом в верхних слоях атмосферы.

Увидеть спрайты с Земли можно только ночью с помощью специального оборудования, поскольку их яркость относительно низкая. Подобные явления были обнаружены астрофизиками в атмосфере Юпитера. Также ученые предполагают, что они могут случаться на Сатурне и Венере.

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Однако, несмотря на годы исследований, ученые до сих пор не уверены, почему некоторые удары молнии вызывают появление спрайтов, а другие — нет. Фото, сделанное Николь Айерс, может помочь ученым лучше понять природу этого явления.

Источник: NotebookCheck