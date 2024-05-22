ASUS анонсировала игровые мониторы ROG Strix OLED XG27AQDMG с глянцевой панелью и ROG Strix XG27UCG с двумя режимами работы

Компания ASUS анонсировала два новых геймерских монитора в рамках серии Republic of Gamers. Модели ROG Strix OLED XG27AQDMG и Strix XG27UCG имеют диагональ экрана 27 дюймов, но отличаются по ключевым характеристикам и уникальным возможностям.

ROG Strix OLED XG27AQDMG — первый в мире игровой монитор с глянцевой WOLED-панелью. Новинка обеспечивает на 20% более яркое изображение по сравнению с мониторами ROG Strix OLED предыдущего поколения. Чтобы решить проблему мерцания изображения OLED-панели при активации функции переменной частоты обновления (VRR), в этой модели предложена новая технология OLED Anti-flicker. Она имеет 3 режима настройки частоты обновления (высокая/средняя/отключена). Выбор оптимального режима позволяет уменьшить мерцание при изменении частоты обновления в пределах соответствующего диапазона.

Игровой монитор ROG Strix OLED XG27AQDMG имеет разрешение QHD (2560×1440 пикселей) и частоту обновления изображения 240 Гц. Также упоминается о времени отклика 0,03 мс (от серого до серого) и совместимости с технологией NVIDIA G-SYNC. Монитор оснащен отдельным адаптером, что снижает рабочую температуру и уменьшает риск выгорания OLED-панели. Кроме того, XG27AQDMG оснащен специальным радиатором и функциями ASUS OLED Care для дополнительной защиты панели.

ROG Strix XG27UCG — первый в мире 27-дюймовый двухрежимный монитор с ЖК-панелью. С помощью горячей клавиши он позволяет переключаться между «родным» разрешением 4K с частотой обновления 160 Гц и разрешением Full HD с частотой обновления 320 Гц. 4K-панель типа Fast IPS имеет плотность 164 пикселей на дюйм и время отклика 1 мс. Монитор XG27UCG предлагает пользователям различные варианты подключения, включая USB Type-C (DP Alt Mode, Power Delivery), DisplayPort 1.4 и HDMI 2.1.

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков. IT-компания входит в группу компаний FAVBET.