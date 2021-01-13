ASUS показала игровой монитор ROG Swift PG32UQ с двумя портами HDMI 2.1

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Помимо ноутбуков на базе новых компонентов компания ASUS также подготовила к выпуску новый монитор в рамках геймерской линейки ROG. Как заявляет производитель, модель ROG Swift PG32UQ является первым в мире 32-дюймовым игровым монитором с интерфейсом HDMI 2.1. При этом новинка содержит сразу два порта на базе этого стандарта.

Игровой монитор ASUS ROG Swift PG32UQ имеет диагональ экрана 32 дюйма и поддерживает разрешение 4K. При подключении через интерфейс HDMI 2.1 устройство способно выводить изображение с частотой 120 Гц, а при использовании порта DisplayPort 1.4 – с частотой 144 Гц. Сообщается о времени отклика матрицы 1 мс, поддержке HDR 600 (и достижении пиковой яркости 600 кд/м2) и поддержке технологии NVIDIA G-Sync.

Устройство проходит заводскую калибровку для обеспечения точности цветопередачи, обеспечивает полный охват цветового пространства sRGB и охват 98% цветового пространства DCI-P3. Дополнительно ASUS заявляет о поддержке технологии Display Stream Compression (DSC), которая сжимает UHD потоки без негативного влияния на визуальное качество.

Сейчас монитор ASUS ROG Swift PG32UQ проходит процесс сертификации. Он поступит в продажу во втором квартале, но его цена пока не сообщается.

Источник: The Verge