Игровые ноутбуки ASUS ROG получили новые процессоры AMD Ryzen 5000 и GPU NVIDIA





Компания ASUS обновила линейку игровых ноутбуков Republic of Gamers (ROG). Примечательно, что игровые устройства получили новые процессоры AMD Ryzen 5000-й серии.

Игровой ноутбук ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE является обновлением предыдущей версии ROG Zephyrus Duo 15 с двумя дисплеями. Главный 15,6-дюймовый экран (Full HD с частотой 300 Гц или 4K с частотой 120 Гц) дополнен вспомогательным дисплеем ScreenPad Plus. Это 14,1-дюймовая сенсорная панель, расположенная над клавиатурным блоком. Она может иметь разрешение 3840×1100 или 1920×550 точек и служит для вывода различной дополнительной информации, например, списка воспроизведения Spotify или чата Discord.

Обновлённая версия ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE предлагает новейшие комплектующие, предлагаемые производителями: процессор до 8-ядерного AMD Ryzen 9 5900HX и видеокарту до NVIDIA GeForce RTX 3080. Устройство также получило обновлённую конструкцию вентиляторов системы охлаждения, которая способна рассеять «до 165 Вт комбинированной процессорной мощности». Конфигурация может включать до 32 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель ёмкостью до 2 ТБ. Новая модель уже доступна для предварительного заказа по цене от $2899,99.

Также ASUS анонсировала новые модели ROG Strix Scar 15 (15,6 дюйма) и Strix Scar 17 (17,3 дюйма). Обе новинки получили оптико-механическую клавиатуру (впервые в серии Strix Scar), которая сочетает быстрый отклик и высокую надежность. Обновлённый дизайн позволил увеличить отношение дисплея к размерам корпуса до 85%, разместить более крупную батарею и улучшенную систему охлаждения. Устройства могут похвастаться поддержкой зарядки через порт USB Type-C, наличием четырёх динамиков с поддержкой Dolby Atmos.

Модель Strix Scar 17 получила дисплей с частотой обновления 360 Гц. Новинки комплектуются процессорами вплоть до AMD Ryzen 9 5900HX и видеокартой до NVIDIA GeForce RTX 3080 (до GeForce RTX 3070 в случае Strix Scar 15). Дисплеи ноутбуков могут обеспечивать разрешение Full HD (1920х1080 точек) или WQHD (2560×1440 точек). Игровой ноутбук ASUS ROG Strix Scar 17 уже доступен для предварительного заказа по цене от $1799,99. Стоимость младшей версии пока не уточняется. Продажи обеих моделей начнутся в первом квартале.

Игровые ноутбуки ASUS ROG Zephyrus G14 и G15 также получили обновление аппаратной платформы и теперь включают новейшие процессоры AMD и видеокарты NVIDIA. Дополнительно обновлению подверглись дисплеи. ASUS ROG Zephyrus G14 поставляется со стандартной панелью с частотой 144 Гц или 2K-панелью с частотой 120 Гц. Последняя обеспечивает охват 100% цветового пространства DCI-P3. Модель ASUS ROG Zephyrus G15 содержит QHD панель с частотой 165 Гц и обхватом 100% DCI-P3. Среди прочих обновлений и улучшений Zephyrus G14 упоминаются новые анимации для панели Anime Matrix (виртуальное домашнее животное, с которым можно взаимодействовать).

В результате редизайна в модель Zephyrus G15 был интегрирован шарнир ErgoLift, который приподнимает клавиатуру и улучшает приток воздуха к вентиляционным отверстиям. Также инженеры увеличили тачпад (на 20%) и внедрили дополнительный микрофон (теперь их три). В обеих устройствах установлены динамики с поддержкой Dolby Atmos и батареи ёмкостью 90 Втч, которые обеспечивают до 10 часов автономной работы. Новые модели ASUS ROG Zephyrus G14 и G15 появятся на рынке в первом квартале, но их цены пока не называются.

Источник: The Verge 1, 2