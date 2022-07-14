ASUS представил рабочую станцию ExpertCenter E500 G9 с поддержкой платформы NVIDIA Omniverse Enterprise

Компания ASUS представила новую рабочую станцию ExpertCenter E500 G9, обеспечивающую производительность профессионального уровня и гибкие возможности по расширению конфигурации. Она подходит для таких задач, как 3D-дизайн, рендеринг, моделирование и визуализация. Станция также поддерживает платформу NVIDIA Omniverse Enterprise, которая помогает творческим профессионалам ускорить рабочие процессы с помощью инструментов сотрудничества в реальном времени.

ASUS ExpertCenter E500 G9 может быть оснащен новейшими многоядерными процессорами Intel Core 12-го поколения. Материнская плата рабочей станции имеет слоты PCI Express (PCIe) 5.0, пропускная способность которых вдвое превышает характеристики слотов PCIe 4.0, поэтому ExpertCenter E500 G9 отлично подходит для выполнения задач, требующих интенсивной обработки данных.

Предлагая до 128 ГБ памяти DDR5-4800 с коррекцией ошибок, ExpertCenter E500 G9 обеспечивает стабильную работу системы, автоматически обнаруживая и исправляя поврежденные данные, что значительно снижает риск возникновения проблем при вычислении. Скоростные интерфейсы также способствуют повышению производительности, поэтому ExpertCenter E500 G9 может похвастаться двумя портами стандарта 2.5G Ethernet, а также опциональным беспроводным модулем Wi-Fi 6E.

В максимальной конфигурации ExpertCenter E500 G9 оснащена высокопроизводительной видеокартой NVIDIA RTX A5000, что позволяет выполнять самые сложные операции по визуализации. Графический процессор этой видеокарты обеспечивает производительность и возможности, необходимые для работы над творческими задачами на платформе NVIDIA Omniverse Enterprise, например, для совместной работы в реальном времени над 3D-моделями и цифровыми двойниками с помощью инструментов реалистичного моделирования.

ASUS также тесно сотрудничает со многими независимыми разработчиками программного обеспечения (ISV), чтобы гарантировать совместимость Omniverse с их решениями для 3D-анимации, архитектурного проектирования, конструирования и строительства. ASUS ExpertCenter E500 G9 также содержит интегрированное программное обеспечение ASUS Control Center, обеспечивающее бесперебойный удаленный мониторинг и управление устройствами в бизнес-среде. ASUS Control Center позволяет ИТ-администраторам удаленно выполнять установку BIOS, запускать процесс обновления программного обеспечения и управлять несколькими устройствами одновременно независимо от того, где находятся пользователь.