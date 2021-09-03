ASUS представила ноутбуки ProArt Studiobook, Zenbook Pro и Vivobook Pro для создателей медиаконтента

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Компания ASUS продемонстрировала полный спектр ноутбуков в рамках различных линеек, ориентированных на разработчиков медиаконтента: от профессионалов до любителей.

Ноутбуки серии ASUS ProArt Studiobook позиционируются в качестве мобильных рабочих станций. Устройства ProArt Studiobook Pro 16 OLED оснащены мобильными процессорами AMD Ryzen 5000 H-серии (W5600) или Intel Xeon третьего поколения (W7600). За работу с 3D-графикой отвечают видеокарты NVIDIA RTX A2000 (W5600) или A5000 (W7600). В моделях серии ProArt Studiobook 16 OLED используются мобильные процессоры вплоть до AMD Ryzen 5000 H-серии (H5600) или Intel Core i9 (H7600) и видеокарты GeForce RTX 3070 (H5600) или 3060 (H7600).

Ноутбуки ASUS ProArt Studiobook Pro 16 OLED и ProArt Studiobook 16 OLED оборудованы 16-дюймовыми панелями OLED HDR с разрешением 4K и соотношением сторон 16:10 с максимальной яркостью 550 кд/м2. Они способны отображать 100% оттенков цветовой гаммы DCI-P3, а также проходят заводскую калибровку с параметром Delta-E < 2. Панели характеризуются контрастностью 1000000:1, соответствуют стандарту VESA DisplayHDR 500 True Black и обладают сертификатами PANTONE Validated и Calman Verified.

В ноутбуках применяется поворотный регулятор ASUS Dial, который позволяет пользователям взаимодействовать с программами для творчества. Он позволяет управлять параметрами в совместимом ПО Adobe, включая Photoshop, Premiere Pro, Photoshop Lightroom Classic и After Effects.

Оба ноутбука серии ProArt Studiobook оснащены двумя твердотельными накопителями с интерфейсом PCIe, до 64 ГБ оперативной памяти DDR4 3200 МГц и поддерживают интерфейсы Thunderbolt 4 (W7600/H7600) или USB 3.2 Gen 2 Type-C, HDMI 2.1. Также они имеют считыватель карт SD Express 7.0.

Для тех создателей контента, которым нужны портативные решения, предназначены ноутбуки серии Zenbook Pro. Она включает новые модели ASUS Zenbook Pro Duo 15 OLED (UX582) и ZenBook Pro 15 OLED (UX535/UM535). Дисплеи OLED HDR формата 4K в этих моделях Zenbook имеют те же характеристики, что и в серии Studiobook.

Zenbook Pro Duo 15 OLED является 15,6-дюймовым ноутбуком с дополнительным вспомогательным сенсорным дисплеем ASUS ScreenPad Plus. Вспомогательный дисплей имеет диагональ 14 дюймов и наклонён к пользователю для удобства работы в связке с основным сенсорным дисплеем. ZenBook Pro Duo 15 OLED содержит процессор Intel Core вплоть до Core i9. Графическая подсистема представлена видеокартой до NVIDIA GeForce RTX 3070. ZenBook Pro Duo 15 OLED имеет два скоростных Thunderbolt 3 USB-C.

15,6-дюймовые модели серии Zenbook Pro 15 OLED работают на базе процессоров Intel Core H-серии (UX535) или мобильных процессоров AMD Ryzen 5000 H-серии (UM535). Конфигурация включает до 32 ГБ оперативной памяти, твердотельный накопитель с интерфейсом PCIe 3.0 x4 ёмкостью до 1 ТБ, видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti. Zenbook Pro 15 OLED (UX535) оснащён вспомогательным 5,65-дюймовым сенсорным дисплеем ASUS ScreenPad, встроенным в тачпад. Он позволяет взаимодействовать с системой с помощью интерфейса ScreenXpert 2.

Также создателям контента предлагаются ноутбуки серии Vivobook Pro: 16-дюймовый Vivobook Pro 16X OLED (N7600/M7600), 14-дюймовый Vivobook Pro 14X OLED (N7400/M7400), 15,6-дюймовый Vivobook Pro 15 OLED (K3500)/M3500) и 14-дюймовый Vivobook Pro 14 OLED (K3400/M3401).

Ноутбук ASUS Vivobook Pro 14X OLED содержит 14-дюймовый дисплей OLED HDR формата 2,8K с максимальной яркостью 600 кд/м2 с возможностью воспроизведения 100% цветовой гаммы DCI-P3. Модель Vivobook Pro 16X OLED включает 16-дюймовый дисплей OLED HDR формата 4K с соотношением сторон 16:10 и максимальной яркостью 550 кд/м2. Как заявляет производитель, это первые в мире ноутбуки, которые получили сертификат VESA DisplayHDR True Black 600. Они также имеют сертификат PANTONE Validated. Конфигурации могут включать процессоры Intel Core i7 H-серии 11-го поколения (N7400/N7600) или AMD Ryzen 5000 H-серии (M7400/M7600), до 32 ГБ ОЗУ, видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti. Ноутбуки оборудованы аккумулятором ёмкостью до 96 Вт∙ч.

ASUS Vivobook Pro 14/15 OLED весит всего 1,4 кг (K3400/M3401) или 1,65 кг (K3500/M3500). Эти ноутбуки оснащены NanoEdge-дисплеем с разрешением 2,8K (K3400/M3401) или OLED-дисплеем с разрешением Full HD (K3500/M3500), а также аудиосистемой, сертифицированной Harmon Kardon. Они работают на базе процессоров Intel H-серии 11-го поколения (K3400/K3500) или мобильных процессоров AMD Ryzen 5000 H-серии (M3401/M3500). Также они оборудованы с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3050, оперативной памятью объёмом 16 ГБ и твердотельным накопителем PCIe ёмкостью 1 ТБ. В конфигурацию этих моделей могут входить веб-камера со шторкой, сканер отпечатков пальцев на кнопке питания и клавиатура с подсветкой.