ASUS представила мониторы ROG Swift и Strix: Tandem OLED 540/720 Гц и более доступные варианты

Бренд ASUS Republic of Gamers официально представил мониторы ROG Swift OLED PG27AQWP-W и ROG Strix OLED XG27AQWMG, которые получили современную Tandem OLED-панель. По словам производителя, она обеспечивает на 15% более высокую пиковую яркость, на 25% более широкий цветовой охват и на 60% более долгий срок службы по сравнению с предыдущим поколением WOLED.

Обе новинки обеспечивают время отклика от серого к серому (GTG) 0,03 мс. Они совместимы со стандартом VESA DisplayHDR 500 True Black и обеспечивают охват 99,5% цветовой гаммы DCI-P3. Глянцевое покрытие ROG TrueBlack Glossy обеспечивает четкое изображение и глубокие черные оттенки. Технология ASUS OLED Care Pro с усовершенствованным датчиком приближения Neo помогает защитить панель от выгорания и обеспечить ее долговечность.

ROG Swift OLED PG27AQWP-W

Новая модель ROG Swift OLED PG27AQWP-W с диагональю 26,5 дюйма стала продолжением серии после выпуска PG32UCDMR, заменившей PG32UCDM. Особенность новинки — панель LG WOLED с частотой обновления 540 Гц. Она является самой быстрой среди OLED-дисплеев, превышая предыдущий рекорд на 40 Гц. Благодаря технологии Dual Mode пользователь может снизить разрешение с 1440p до 720p и получить частоту обновления до 720 Гц.

Монитор имеет покрытие TrueBlack Glossy, интерфейс DisplayPort 2.1a с поддержкой UHBR20 (80 Гбит/с) и HDMI 2.1 для консолей. Датчик приближения Neo определяет наличие пользователя перед монитором и переводит монитор в черный режим, чтобы предотвратить выгорание панели, когда пользователь отходит. Затем он мгновенно восстанавливает содержимое экрана, когда пользователь возвращается. Расстояние обнаружения можно настроить в соответствии с личными предпочтениями. Информация о цене и дате старта продаж пока отсутствует.

ROG Strix OLED XG27AQWMG

В то же время ROG Strix OLED XG27AQWMG получил новую Primary Tandem OLED-панель от LG. Она дает те же улучшения — +15% яркости, сертификацию VESA DisplayHDR 500 True Black, 99,5% охват DCI-P3 и заводскую калибровку Delta E<2. В HDR режиме монитор может достигать яркости 1500 нит на малых участках и около 335 нит в SDR. Частота обновления составляет 280 Гц при разрешении 1440p.

Для подключения источников сигнала предусмотрены DisplayPort 1.4, HDMI 2.1, а также имеется интегрированный USB-хаб. Дополнительно монитор имеет гнездо для штатива. Старт продаж ожидается в четвертом квартале 2025 года с ценой около $699.

ROG Strix OLED XG27AQDMG Gen 2

Еще одна новинка — ROG Strix OLED XG27AQDMG Gen 2, обновление предыдущей модели XG27AQDMG. Это 26,5-дюймовый QHD WOLED-монитор с частотой обновления 240 Гц и временем отклика 0,03 мс (GTG).Пиковая яркость достигает 1300 нит. Новинка соответствует стандарту VESA DisplayHDR 400 True Black, охватывает 99% цветовой гаммы DCI-P3, и обеспечивает точность воспроизведения цветов Delta E<2.

Хотя панель осталась той же, компания добавила три важных улучшения. Во-первых, покрытие TrueBlack Glossy предназначено для глубоких черных оттенков даже при ярком освещении. Во-вторых, сенсор наличия пользователя Neo Proximity обеспечивает защиту от выгорания. Кроме того, XG27AQDMG Gen 2 оснащен новой компактной подставкой, которая на 30% меньше предыдущих 27-дюймовых мониторов XG. Для подключения доступны DisplayPort 1.4 (DSC), HDMI 2.1 и USB-хаб. Монитор также имеет разъем для штатива.

