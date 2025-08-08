Новости Устройства 08.08.2025 comment views icon

LG Display показала самый быстрый в мире OLED-монитор: 540 Гц в QHD и до 720 Гц в HD

Вадим Карпусь

LG Display показала самый быстрый в мире OLED-монитор: 540 Гц в QHD и до 720 Гц в HD

LG Display представила на выставке K-Display 2025 ряд новых мониторов с передовыми характеристиками. Самым интересным экспонатом можно назвать 27-дюймовый QHD OLED-дисплей с частотой обновления 540 Гц.

Но даже 540 Гц — не предел для этой новинки. Благодаря технологии Dynamic Frequency & Resolution (которая уже использовалась в Predator XB323QX ), монитор может динамически менять частоту обновления до 720 Гц в режиме HD, что делает его самым быстрым среди OLED-мониторов. Дисплей покрывает 99,5% цветового пространства DCI-P3, а максимальная яркость достигает 1500 нит.

Еще одна интересная новинка — 45-дюймовая OLED-панель с разрешением 5K2K (5120×2160). Сейчас это самое высокое разрешение среди OLED-мониторов.

LG Display показала найшвидший у світі OLED-монітор: 540 Гц у QHD і до 720 Гц у HD
LG показала самый быстрый OLED-дисплей с частотой 540-720 Гц и другие интересности на K-Display 2025

Отдельный стенд посвящен автомобильным дисплеям. Здесь демонстрируют 57-дюймовый изогнутый LCD-дисплей «от стойки до стойки», который занимает весь передний щиток. Также показали 32,6-дюймовую выдвижную OLED-панель, разворачивающуюся вниз при необходимости, и 29-дюймовый сверхяркий Outdoor LCD для рекламы или информации для пешеходов.

LG Display показала найшвидший у світі OLED-монітор: 540 Гц у QHD і до 720 Гц у HD
LG Display привезла на выставку прорывные OLED-технологии

Для безопасности пассажиров разработана 47,8-дюймовая LCD-панель с режимом приватности, которая делает изображение невидимым с водительского места. А еще LG Display впервые показала поворотный переключатель с гибким дисплеем, который растягивается до 53%: в обычном состоянии он плоский, а при нажатии — поднимается и превращается в полноценное колесо управления.

LG Display показала найшвидший у світі OLED-монітор: 540 Гц у QHD і до 720 Гц у HD
LG Display показала поворотный переключатель с гибким дисплеем

Также представлены 14-дюймовые Tandem ATO и LCD-панели, оптимизированные для новых ИИ-устройств. Они отличаются высокой яркостью, низким энергопотреблением и компактным дизайном благодаря тонкому стеклу и экономной подсветке.

Кроме того, представлена новая 83-дюймовая OLED-панель с технологией Primary RGB Tandem четвертого поколения. В этом случае красный, зеленый и синий цвета сочетаются как отдельные светоизлучающие слои для достижения максимальной яркости до 4000 нит. По словам производителя, эта технология демонстрирует впечатляющую глубину изображения и высокую точность передачи цветов по сравнению с предыдущими поколениями. В ближайшее время она распространится на новые игровые мониторы. SDC уже анонсировала игровой OLED-дисплей на базе этой технологии.

Источник: LG Display

