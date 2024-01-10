ASUS представила первый игровой ROG NUC и другие компактные компьютеры

На выставке CES 2024 компания ASUS показала не только ноутбуки, но и ультракомпактные настольные системы. В том числе представлена первак компактная игровая система NUC.

ASUS NUC 14 Pro

Новые модели NUC 14 Pro и NUC 14 Pro+ могут использоваться как потребителями, так и в сфере бизнеса. Они совместимы с Windows 11, Windows 11 IoT Enterprise и разными дистрибутивами Linux. Новинки оснащены процессорами Intel до Core Ultra 9 с интегрированной графикой Intel Arc и технологией Intel vPro. Также они могут комплектоваться до 96 ГБ памяти DDR5-5600 и двумя SSD NVMe x4. Эти устройства поддерживают одновременное подключение до 4 мониторов. Для этих целей доступны два разъема HDMI 2.1 (TMDS) и два Thunderbolt 4 (в зависимости от модели). NUC 14 Pro выполнен в корпусе 4×4 дюйма (10,2х10,2 см) с матовым текстурированным покрытием и съемной верхней панелью, а NUC 14 Pro+ – в новом корпусе 5×4 дюйма (12,7х10,2 см), изготовленном из анодированного алюминия.

ASUS ROG NUC

ROG NUC – это первая в мире игровая система NUC. Благодаря процессорам Intel Core Ultra 9/Ultra 7 и дискретной видеокартее NVIDIA RTX 4070 или 4060, эта система позволяэт запускать игры на высоких настройках качества графики. 2,5-литровый (270x180x50 мм) корпус спроектирован таким образом, чтобы обеспечить быстрый доступ к системе. Это позволяет легко выполнять модернизацию и очистку системы. Для подключения предусмотрены разъемы HDMI 2.1a, DisplayPort 1.4, Thunderbolt 4/USB4 Type-C, USB 3.2 Gen 2, USB 2.0 и беспроводной модуль Intel Killer WiFi 6E AX1690i. Поддерживается до 4 мониторов одновременно.

ASUS Fanless Chromebox CF40

ASUS Fanless Chromebox CF40 – это компактное экономичное решение для бизнеса. Оно может использоваться в качестве бесшумного офисного компьютера, а также в режиме круглосуточной работы в цифровых табло и киосках. Компьютер оснащен процессором Intel Celeron N4500 с графическим ядром Intel UHD Graphics. Из интерфейсов доступны два выхода HDMI и разъемы USB-C. Устройство поддерживает Google Admin Console, Chrome Enterprise и автоматическую регистрацию.

ASUS ExpertCenter PN65

ASUS ExpertCenter PN65 – это компактный настольный компьютер с процессором Intel Core Ultra, двухканальной памятью DDR5 и поддержкой двух твердотельных накопителей PCIe 4.0 x4. Интерфейсы подключения представлены разъемами HDMI, DisplayPort 1.4, COM, VGA и LAN Intel 2,5 Гбит/с. Поддерживается возможность подключения четырех дисплеев и разрешение 8K UHD с частотой до 60 Гц.