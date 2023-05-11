ASUS ROG Ally — портативная игровая консоль с Windows 11, APU AMD Ryzen Z1 Extreme и ценой $700

Компания ASUS объявила о выпуске портативной игровой консоли ROG Ally. Фактически это компактный портативный компьютер с Windows 11, достаточно мощный, чтобы запускать игры класса AAA и инди-игры в разрешении 1080p.

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ASUS ROG Ally работает на новом процессоре AMD Ryzen Z1 Extreme на базе микроархитектуры Zen 4. APU содержит 8 вычислительных ядер (поддерживается 16 потоков инструкций) с частотой до 5,1 ГГц, 24 МБ кэш-памяти, GPU с архитектурой RDNA3, который включает 12 блоков и 4 ГБ памяти. Устройство имеет 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и твердый накопитель NVMe емкостью 512 ГБ.

Портативная консоль оснащена сенсорным дисплеем IPS-класса диагональю 7 дюймов, который поддерживает разрешение Full HD (1920×1080) и частоту обновления 120 Гц. Время отклика составляет 7 мс. Дисплей обеспечивает охват 100% цветовой гаммы sRGB, пиковую яркость 500 км/м2, поддерживает Dolby Vision HDR и AMD FreeSync Premium.

В ASUS ROG Ally доступен полноценный геймпад со всеми обычными органами управления, тактильным откликом и 6-осевым гироскопом. Дополнительно предлагаются два динамика, массив микрофонов, комбинированный звуковой разъем 3,5 мм, сканер отпечатков пальцев, кард-ридер формата microSD UHS-II, комбинированный порт ROG XG Mobile Interface и USB Type-C (с USB 3.2 Gen 2, поддержка DisplayPort 1.4). Также доступны модули беспроводной связи Wi-Fi 6E (802.11ax) и Bluetooth 5.2. Встроенный аккумулятор имеет емкость 40 Вт/ч. Устройство имеет размеры 28×11,1×2,12~3,24 см и вес 608 г.

Поскольку новинка является полноценным компьютером, она обеспечивает поддержку Steam, EA App, Xbox Game Pass Ultimate и PC Game Pass, Epic Games Store, GOG Galaxy 2.0, приложений Android и других библиотек игр. Как заявляет производитель, ASUS ROG Ally «поддерживает FPS на уровне 60 к/с во многих современных играх». В сочетании с внешней графической док-станцией XG Mobile, которая может содержать видеокарту до NVIDIA GeForce RTX 4090 для ноутбуков, консоль сможет запускать игры AAA с разрешением 4K с трассировкой лучей и DLSS 3. И еще к ROG Ally можно подключить мышь и клавиатуру.

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Дополнительно предусмотрена возможность игры с друзьями. Благодаря опциональной док-станции ROG Gaming Charger Dock геймеры могут подключить Ally к телевизору, подключить дополнительные контроллеры и играть вместе. И при этом устройство будет одновременно заряжаться. ROG Ally может справиться с многопользовательскими играми, такими как NBA 2K3, Moving Out и Street Fighter V.

Портативная игровая консоль ASUS ROG Ally с Ryzen Z1 Extreme доступна для предварительного заказа с 11 мая по цене от $699. Продажа устройства начнется 13 июня. В комплекте предлагается 3-месячная подписка на Xbox Game Pass Ultimate. Модель с чипом Ryzen Z1 будет доступна позже в этом году.