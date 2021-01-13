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ASUS ROG Claymore II — игровая механическая клавиатура с легко отсоединяемым цифровым блоком на магнитном креплении

ASUS ROG Claymore II — игровая механическая клавиатура с легко отсоединяемым цифровым блоком на магнитном креплении

ASUS ROG Claymore II — игровая механическая клавиатура с легко отсоединяемым цифровым блоком на магнитном креплении


ASUS на цифровой выставке CES 2021, кроме множества игровых ноутбуков, анонсировала еще новую механическую клавиатуру ROG Claymore II для любителей игр — с программируемыми макроклавишами и RGB-подсветкой каждой клавиши. Это первое устройство ASUS, в котором используются фирменные оптические переключатели ROG RX Blue или Red с заявленным сроком службы 100 миллионов нажатий.

Еще одна особенность ASUS ROG Claymore II — легко отсоединяемый цифровой блок на магнитном креплении. То есть, можно получить так называемую 80-процентную клавиатуру и при этом сохранить цифровой блок на тот случай, когда понадобиться произвести какие-то серьезные вычисления и плотно поработать с числами. К слову, цифровой блок также включает более интуитивно понятные элементы управления мультимедиа, такие как регулятор громкости.

К компьютеру ASUS ROG Claymore II можно подключать двумя способами — с помощью кабеля USB-C, либо посредством беспроводного соединения Wi-Fi (2,4 ГГц). Расчетное время работы от батареи емкостью 4000 мА·ч — до 40 часов. Производитель также заявляет поддержку быстрой зарядки через USB-C для и «сквозное» соединение USB, то есть клавиатура играет роль удлинителя.

В продажу клавиатуру ASUS ROG Claymore II поступит во втором квартале, но ее стоимость пока не называется.

Одновременно с клавиатурой ASUS представила мышь ROG Gladius III Wireless. Ее цена и точная дата выхода («второй квартал» не в счет) пока неизвестны, но можно оценить дизайн и характеристики.

ASUS ROG Claymore II — игровая механическая клавиатура с легко отсоединяемым цифровым блоком на магнитном креплении

Новинка во многом похожа на пользующуюся заслуженной популярностью в своем классе Razer DeathAdder V2. В мыши используется оптический датчик разрешением 19 000 DPI. Помимо беспроводного подключения (2,4 ГГц Wi-Fi или Bluetooth) возможно подключение с помощью кабеля USB. В перспективе планируется выпуск чисто проводной версии.

Примечательно, что ROG Gladius III обеспечивает широкие возможности по части простой замены переключателей — вплоть до переключения между трехпозиционными механическими и пятипозицонными оптическими переключателями Omron. Скорее всего, большинство не станет подвергать свою мышь таким испытаниям до истечения срока службы переключателей, но сама по себе возможность их замены, определенно, является плюсом.

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