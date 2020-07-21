ASUS ROG Falchion — беспроводная игровая клавиатура в новом форм-факторе «65%» с сенсорной панелью
Только на прошлой неделе Razer анонсировала свою первую 60-процентую клавиатуру Huntsman Mini. Теперь же компания ASUS, видимо, не желая отставать от конкурента, также представила новую компактную клавиатуру — 65-процентую ROG Falchion.
Конкурирующая модель ASUS ROG Falchion тоже лишена цифрового блока клавиш и ряда функциональных клавиш, но при этом сохранила стрелки и весь блок над ними с PageUp, PageDown и другими клавишами — она предлагает раскладку с 68 клавишами.
В данном случае используются механические переключатели Cherry MX с полноцветной настраиваемой (для каждой клавиши) подсветкой Aura Sync.
ASUS ROG Falchion является беспроводной клавиатурой — для подключения к хосту используется радиоканал с частотой 2,4 ГГц. Частота опроса равна 1000 Гц, что соответствует времени отклика 1 мс. На одном заряде аккумулятора клавиатура может проработать до 400 часов при условии отключенной подсветки.
Еще одна особенность ASUS ROG Falchion — «интерактивная сенсорна панель», представляющую собой сенсорную полоску в левой части корпуса, которую можно использовать для регулировки громкости, скроллинга или других задач.
В комплект поставки ASUS ROG Falchion входит футляр для хранения и транспортировки клавиатуры.
Данных о цене ASUS ROG Falchion нет, но дешевой она точно не будет.
Источник: TechPowerUp