ASUS выпускает три огромных игровых HDR-монитора: XG438Q, XG49VQ и XG32VQ

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Компания ASUS объявила о выпуске трёх игровых мониторов серии ROG Strix XG с VA-матрицей, поддержкой FreeSync 2 HDR и сертификацией DisplayHDR.

Модель XG438Q – это 43-дюймовый 4K-монитор с частотой обновления 120 Гц. Устройство оборудовано стереодинамиками мощностью 10 Вт, поэтому внешне больше похоже на телевизор, чем на традиционный монитор для ПК. XG438Q соответствует стандарту DisplayHDR 600, обеспечивает 10-битное отображение цвета и 90-процентный охват цветового пространства DCI-P3. На данный момент информации о мониторе немного. Известно лишь о трёх портах HDMI 2.0, разъёме DisplayPort и поддержке нескольких игровых режимов.

XG49VQ, в свою очередь, предлагает огромную 49-дюймовую изогнутую панель с соотношением сторон 32:9 и разрешением 3840×1080 пикселей, что по сути заменяет собой два обычных 27-дюймовых Full HD монитора. Новинка поддерживает частоту обновления до 144 Гц и соответствует стандарту DisplayHDR 400.

Наконец, модель XG32VQ представляет собой довольно обычный изогнутый игровой монитор 16:9 с разрешением 2560×1440 пикселей и частотой 144 Гц. Диагональ экрана составляет 31,5 дюйма. Заявлена поддержка технологии адаптивной синхронизации FreeSync 2 HDR, расширенный цветовой охват sRGB, 94-процентный охват цветового пространства DCI-P3 и соответствие стандарту DisplayHDR 400.

Модели XG49VQ и XG32VQ поступят в продажу в конце января, XG438Q появится в магазинах весной этого года.

Источник: The Verge