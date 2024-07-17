ASUS выпустила клавиатуру ROG с OLED-дисплеем по цене RTX 4070

Игровая компьютерная периферия и аксессуары всегда были дороже обычных устройств. А в некоторых случаях цена может превышали неигровые аналоги не на десятки процентов, а в разы. Именно так стало с игровой клавиатурой ASUS ROG Azoth Extreme.

Эта новинка сохраняет дизайн, подобный своему предшественнику. Но, учитывая наличие слова Extreme в названии, она имеет чрезвычайно высокую цену. Итак, ASUS оценила Azoth Extreme в нескромные $499. Для сравнения, примерно столько же (около $500) стоит видеокарта GeForce RTX 4070.

Что же ASUS предлагает за эти деньги? Модель ROG Azoth Extreme имеет 81 клавишу с возможностью горячей замены и использует переключатели ROG NX». Клавиатура также может похвастаться цветным OLED-дисплеем в верхнем правом углу. Устройство имеет алюминиевый корпус и поддерживает различные варианты подключения: Bluetooth, проводное и беспроводное. Кроме того, под OLED-дисплеем есть мини-колесо, которое можно настроить с помощью программного обеспечения Armory.

По сравнению с другими клавиатурами на рынке, ROG Azoth Extreme достаточно тяжелая, она весит 2200 г вместе с подставкой для запястья. Новинка обеспечивает впечатляющую частоту опроса 8000 Гц как в проводном, так и в беспроводном режимах, что является значительным улучшением по сравнению с частотой опроса 1000 Гц ее предшественника. Скорость опроса указывает на то, как часто вводы с клавиатуры передаются на компьютер. Учитывая, что многие мыши на рынке имеют частоту опроса около 10000 Гц, 8000 Гц для клавиатуры можно рассматривать слишком высоким значением. Хотя в шутерах миллисекунды могут иметь важное значение.

Отметим, не только игровые клавиатуры могут иметь цену предтоповой видеокарты. Например, модель Surface Pro Flex Keyboard продается на сайте Microsoft за $449,98.

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Источник: gizmochina

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