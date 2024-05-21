Microsoft представила новый Surface Pro — OLED и Snapdragon X Elite от $1500, ЖК и X Plus за $999

Microsoft только что анонсировала новый планшетный компьютер Surface Pro, который принадлежит к поколению устройств Copilot + PC. Цифры исчезли из названий моделей, что может означать полную перезагрузку модельного ряда. «По сравнению с предыдущими поколениями Surface, это даже близко», — сказал Бретт Острум, корпоративный вице-президент Microsoft Surface, во время презентации.

Microsoft заявляет, что новое устройство на базе процессоров Qualcomm Snapdragon X Elite и Plus на 90% быстрее предыдущей модели. Он также оснащен связью 5G, который имеет процессор Qualcomm. Также заявлено лучшее время автономной работы: 14 часов воспроизведения видео, не так хорошо, как 20 часов у нового ноутбука Surface, но все равно очень хорошо.

Surface Pro получил OLED-экран (никакие параметры не названы), поддержку Wi-Fi 7 и новую клавиатуру Surface Pro Flex Keyboard. Планшет имеет два порта USB 4 и поставляется в четырех цветах. Он также поставляется со значительно усовершенствованными камерами: сверхширокоугольной и 10 МП датчиком на задней панели, и камерой quad HD впереди, которую Microsoft намерена использовать для многих целей ИИ.

Цена на Surface Pro начинается от $999 за модель с ЖК-дисплеем, процессором Snapdragon X Plus, 16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ накопителем. Модель с Snapdragon X Elite и OLED-экраном стоит от $1500, а максимальная конфигурация — с 32 ГБ оперативной памяти, 1 ТБ накопителем, платинового цвета — обойдется в $2100.

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Новая клавиатура Flex Keyboard, которая стоит $450 долларов и поставляется с тонким стилусом, работает как подключенной, так и отсоединенной от планшета, и должна быть прочнее, чем предыдущая. Белые клавиши и на 14% большая сенсорная панель улучшат использование.

Источник: The Verge

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