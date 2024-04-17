🤖Atlas умер, да здравствует Atlas! Boston Dynamics представила новое поколение робота-гуманоида

Boston Dynamics весьма оригинально представила новое поколение двуногого робота Atlas — полностью электрического (без всякой гидравлики), гораздо более быстрого, гибкого, ловкого и еще более жуткого. Вместе с робопсом Spot и роботом-манипулятором Stretch он будет заниматься решением «самых сложных задач в промышленности».

16 апреля Boston Dynamics коротким видеороликом «Прощай, Atlas» известила о конце разработки гидравлического человекоподобного робота, знаменитого своими пробежками, танцами, паркур, выполнением различных сальто и другими потрясающими акробатическими трюками. Само видео достаточно ностальгическое, ведь содержит кадры испытаний различных версий робота Atlas, включая самые ранние прототипы, и неудачные падения, которые породили немало мемов. Так или иначе, за более чем 10 лет (первый показ состоялся еще в 2013-м при поддержке DARPA).

На следующий день, 17 апреля, Boston Dynamics выпустила другое видео, посвященное анонсу полностью нового робота-гуманоида Atlas с большим круглым экраном вместо лица. И на этом видео робот выглядит очень убедительно. Полных технических характеристик и детального описания всех возможностей нового Atlas пока нет. Известно, что новое поколение полагается исключительно на электронику — в новой конструкции не нашлось места никакой гидравлике, которая существенно ограничивала предыдущее поколение. Демовидео, которое знакомит с новым Atlas, наглядно демонстрирует гибкость новой модели, что ошеломляет и пугает одновременно. Как можно убедиться, новый Atlas умеет складываться (своеобразное оригами), и вращать голову и другие части тела минимум на 180 градусов Кадр из сериала Затерянные в космосе (Lost in Space) от Netflix

Если вдруг забыли, несколько лет назад Hyundai приобрела Boston Dynamics за $1,1 млрдстав третьим владельцем знаменитого разработчика роботов, основанного в 1992 году выходцами MIT. Новая антропоморфная машина разработана совместными усилиями Boston Dynamics и Hyundai — в ближайшее время заводы южнокорейского автопроизводителя станут тестовым полигоном для нового Atlas, который все еще находится на ранней стадии разработки. По плану, пилотные испытания Atlas на производстве Hyundai должны начаться в начале 2025 года. В Boston Dynamics пока не готовы обсуждать, когда Atlas поступит в продажу и сколько будет стоить машина. В Boston Dynamics также не уверены, что будущая серийная версия Atlas будет называться Atlas, а не какую-то другую. В то же время инженеры полны решимости создать робота, способного выполнять «скучные, грязные и опасные» задачи. Ну что же украинцам осталось создать собственного робота-гуманоида, вооружить его лазерным оружием DragonFire и отправить на зачистку украинских земель от российских отбросов.

Видео: Пока, старый Атлас

Видео: Привет, полностью новый Atlas

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