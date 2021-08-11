Audi skysphere — концепт электрического родстера, который умеет трансформироваться из беспилотного GT в драйверский спорткар





Немецкий автопроизводитель Audi представил первый электрический концепт из будущего трио «sphere» — родстер Audi skysphere, за ним последуют Audi grandsphere и Audi urbansphere. Все три концепта рассчитаны на четвертый уровень автономного вождения, то есть в определенных ситуациях водитель может полностью передать право управления автомобилю.

Итак, на первый взгляд Audi skysphere представляет собой типичный двухместный кабриолет люкс-класса, однако при ближайшем рассмотрении все оказывается заметно сложнее. В концепте используется механизм трансформации, управляющий элементами кузова и рамы, который позволяет изменять габаритную длину и колесную базу (на 250 мм), а также клиренс (на 10 мм).

Водитель может выбирать необходимый режим нажатием одной кнопки. В спортивном режиме с уменьшенной колесной базой 4,94-метровый (как Audi RS5) электрический родстер демонстрирует улучшенную маневренность за счет подруливания задней оси. В автономном режиме движения 5,19-метрового GT (как Audi A8L) пассажиры могут наслаждаться пейзажами, максимальным пространством для ног и услугами, предлагаемыми интегрированной цифровой экосистемой. В этом режиме рулевое колесо и педали скрываются в специальной нише.

Audi Skysphere приводится в движение электродвигателем, установленным на задней оси. Благодаря общей мощности, равной 465 кВт (632 л.с.), и 750 Нм крутящего момента родстер массой 1800 килограммов разгоняется до 100 км/ч всего за четыре секунды. Основная аккумуляторная батарея Audi skysphere находится за пассажирским салоном, дополнительные модули установлены между сиденьями в центральном туннеле кузова. Суммарная емкость аккумуляторных батарей составит более 80 кВтч, благодаря чему автомобиль сможет проходить на одной зарядке более 500 километров (по стандарту WLTP), по крайней мере в экономичном режиме GT.





Концепт Audi Skysphere, разработанный дизайн-студией Audi в Малибу, дебютирует перед публикой 13 августа 2021 года в рамках Monterey Car Week на трассах в гольф-полях Пеббл-Бич. Проект был реализован творческими силами дизайнера студии Гаэля Бузина и его команды. Источником вдохновения при создании данной модели стала легендарный исторический родстер Horch 853 30-х годов прошлого века.

Источник: Audi