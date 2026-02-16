Аудиофилы провалили "слепой" тест на чистоту звука: его подавали через кабель, землю и банан

Аудиофилы провалили «слепой» тест на чистоту звука. Записи прогнали через медный кабель, мокрую грязь и даже банан, но слушатели почти не смогли отличить их от оригинала.





Эксперимент провел модератор Пано на форуме diyAudio, чтобы посмотреть насколько на самом деле имеет значение материал кабеля. Он пропустил одинаковые аудиофайлы через разные «проводники», чтобы увидеть, услышат ли люди разницу.

Сначала звучал оригинальный трек с CD, потом было несколько вариантов. Звук пропустили через 180 см профессиональной медной проволоки. Далее экспериментировали с 20 см мокрого грунта, добавив еще 120 см меди. И наконец использовали 13 см банан вместе с той же медной схемой. Все варианты сохранялись без потерь в форматах FLAC и WAV, а музыка была в разных жанрах: рок, джаз и классика.

Слушателям давали треки без подписей, и они присылали свои ответы отдельно, чтобы не видеть чужих вариантов. В теории разница должна была быть заметной, но на практике этого не произошло.





«Поразительно, что эти файлы звучат почти одинаково. Казалось, что грязь испортит звук, но он совсем не плохой», — написал модератор Пано.

Ответы собирали в течение месяца: из 43 попыток только 6 были правильными, что составляет около 13,95%. В дополнительных расчетах тестеры определили, что такой результат можно было получить случайно с вероятностью 6,12%. В итоге аудиофилы не смогли стабильно определить, где звучит оригинал, а где сигнал прошел через кабель, почву или банан.

Для теста модератор использовал обычный ноутбук, простой USB-аудиоинтерфейс и программу для записи. Специальных дорогих систем не было, чтобы условия напоминали реальное прослушивание. И даже так результаты оказались почти случайными. Лишь один участник на этапе бета-теста показал чуть лучшую точность, используя очень качественную аудиосистему, но разница все равно оставалась почти незаметной.

Здесь объяснение довольно простое. Банан или мокрая почва в этом эксперименте работают просто как дополнительное сопротивление, которое немного тормозит сигнал. Это может немного снизить уровень сигнала, но не создает четкого различия, которое легко узнать на слух. В результате сигнал становится слабее, однако не настолько, чтобы большинство людей стабильно замечали разницу во время «слепого» теста.

На форуме уже обсуждали эксперименты, и каждый раз результат был почти одинаковым. Например, на Reddit «проводником» сделали маленькую морковку, а затем в 2024 году инженер Джулиан Крауз повторил эксперимент. Даже в сторонних тестах, где Крауз пропускал сигнал через различные странные материалы, измерение менялось не кардинально.

Этот тест не означает, что материал кабеля совсем не имеет значения. Он может влиять в длинных линиях, при передаче мощного сигнала на колонки или в очень чувствительных системах. Но эксперимент показал другое. Если аудиофилы не знают, что именно звучит, они не замечают стабильной разницы между оригиналом и треками, которые прошли через банан.

Источник: Toms Hardware