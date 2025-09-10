Это случилось: Spotify внедряет Lossless как опцию Premium, без доплаты

Многолетние слухи о сжатии без потерь в Spotify, которые уже стали мемом, наконец-то осуществились. Сервис внедряет Lossless в 50 регионах для пользователей Premium, без дополнительной платы.

Как сообщает официальный сайт Spotify, подписчики Premium получат оповещение, как только Lossless станет доступным для них. Цифровое сжатие звука без потерь будет реализовано в формате FLAC 24 бит / 44,1 кГц.

Формат Lossless будет доступен на мобильных и планшетах, ПК, а также на многих устройствах, поддерживающих Spotify Connect — в частности, производства Sony, Bose, Samsung, Sennheiser, Denon, Marantz, Bluesound и Yamaha (расширенный перечень с What Hi-Fi). Поддержка Sonos и Amazon появится в следующем месяце.

Чтобы включить Lossless, его нужно выбрать в обычных настройках качества. попасть в них можно через нажатие значка профиля → Настройки и конфиденциальность → Качество медиа, отдельно для каждого режима: Wi-Fi, сотовая сеть и тому подобное. Также это необходимо сделать на каждом отдельном устройстве, где требуется аудио без потерь. Отметка об использовании наивысшего качества появится во время воспроизведения.

Spotify заботливо рекомендует воспроизводить Lossless через Wi-Fi, проводные наушники или акустические системы — без использования Bluetooth. Компания отмечает, что «пока Bluetooth не обеспечивает достаточной пропускной способности для передачи аудио без потерь, поэтому сигнал необходимо сжать перед отправкой». Также сервис предупреждает, что файлы FLAC имеют больший размер, поэтому в некоторых случаях может быть заметно большее время кэширования на устройстве.

Это без преувеличения отличная новость для пользователей. Многие, как и автор этой новости, считают Spotify самым удобным стримингом музыки. Spotify Connect позволяет удивительно удобно управлять воспроизведением на ресивере или другом устройстве с помощью смартфона или ПК, которые фактически превращаются в дистанционный пульт и каталогизатор. Но при этом крайне огорчало отсутствие Lossless, по сравнению с такими конкурентами, как Tidal, Qobuz, Apple Music и др.

Lossless постепенно будет разворачиваться на более чем 50 рынках до октября. Премиум-абоненты из Австралии, Австрии, Чехии, Дании, Германии, Японии, Новой Зеландии, Нидерландов, Португалии, Швеции, США и Великобритании уже начали получать доступ.