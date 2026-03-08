Человечество нагревает планету вдвое быстрее, чем когда-либо прежде, — исследование

Климатический кризис происходит быстрее, а темпы нагревания планеты почти удвоились. Исследователи обнаружили резкий рост примерно до 0,35°C за десятилетия после исключения естественных колебаний, таких как Эль-Ниньо.





Исследование установило, что глобальное потепление ускорилось со стабильного темпа менее чем 0,2°C за десятилетие в период 1970-2015 годов до примерно 0,35°C за десятилетие в течение последних 10 лет. Этот темп выше, чем ученые наблюдали с момента начала систематического измерения температуры Земли в 1880 году

«Если темп потепления последних 10 лет продолжится, это приведет к долгосрочному превышению предела в 1,5°C (2,7°F), установленного Парижским соглашением, еще до 2030 года», — сказал Стефан Рамсторф, ученый Потсдамского института исследований климатических воздействий и соавтор исследования.

Экстремальная жара последних лет была усилена естественными колебаниями. Исследователи применили метод шумоподавления, чтобы отфильтровать оцененное влияние неантропогенных факторов в пяти основных наборах данных, которые ученые используют для измерения температуры Земли. В каждом из них они обнаружили ускорение глобального потепления, которое стало заметным в 2013 или 2014 году.

«Сейчас существует достаточно широкое — хотя и не вполне универсальное — согласие относительно того, что в последние годы наблюдается заметное ускорение потепления. Однако остается неясным, какая часть дополнительного потепления за последнее десятилетие является следствием принудительного климатического воздействия, а какая — результатом естественной изменчивости», — говорит Зеке Хаусфазер, климатолог из Berkeley Earth.

Покров углеродного загрязнения, окутывающий Землю, нагрел планету примерно на 1,4°C с доиндустриальных уровней, что усилилось недавним уменьшением охлаждающих сульфатных загрязнений, которые ранее обеспечивали временное облегчение. Исследование, соавтором которого является Хаусфазер, также показало, что климатический кризис ускорился, хотя темп был несколько ниже — 0,27°C за десятилетие.





«В любом случае, это является значительным увеличением темпа потепления. Это должно вызывать беспокойство, поскольку мир стремительно приближается к превышению предела в 1,5°C позже этого десятилетия», — сказал Хаусфазер.

Исследователи отметили, что ускорение находится в пределах климатических моделей. На основе температур с одного из проанализированных наборов данных, предоставленного сервисом Copernicus ЕС, мир превысит порог долгосрочного потепления в 1,5°C уже в этом году, если темп потепления не замедлится. Анализ других четырех наборов данных показал превышение в 2028 или 2029 году. Клоди Болье, климатолог из Калифорнийского университета в Санта-Крузе, сказала, что результаты свидетельствуют: окно возможностей ограничить потепление даже до 2°C выше доиндустриальных уровней «значительно сузится», если быстрое потепление сохранится.

«Важное предостережение, однако, заключается в том, что ускорение может оказаться временным», — заявила Болье, которая публиковала исследования на эту тему, но не участвовала в новом исследовании.

Она добавила, что сильный Эль-Ниньо 1998 года также вызвал период мнимого аномального потепления.

«Следующее замедление было интерпретировано как доказательство паузы в глобальном потеплении. Дальнейший мониторинг в течение нескольких последующих лет будет необходимым, чтобы определить, является ли ускоренный темп потепления, обнаруженный в этом исследовании, длительным сдвигом, или временным явлением естественной изменчивости», — сказала она.

Климатологи подозревают, что глобального потепления на 1,5-2°C может быть достаточно, чтобы спровоцировать почти апокалиптические «точки невозврата», которые будут разворачиваться в течение десятилетий и веков, а вероятность катастрофы будет расти при более высоких уровнях потепления. Они более уверены в отношении краткосрочных последствий климатического кризиса, таких как усиление жары и увеличение количества осадков во время штормов. Последние три года были самым жарким трехлетним периодом за всю историю наблюдений, подтвердила Всемирная метеорологическая организация в январе.

«Скорость, с которой Земля продолжает нагреваться, в конце концов зависит от того, как быстро мы сократим глобальные выбросы CO2 от ископаемого топлива до нуля», — заметил Рамсторф.

Ученые продолжают фиксировать рекордные уровни загрязнения, что вызывает потепление планеты, в то же время высказывая опасения, что природные системы поглощения CO2 — которые удаляют углекислый газ из атмосферы — могут начать выходить из строя.

Источник: The Guardian