Reikon Games объявила о выпуске RUINER 2 для ПК: киберпанк экшн-RPG с кооперативом до 3-х игроков

Шадрін Андрій

Редакор та автор новин

Reikon Games оголосила про випуск RUINER 2 для ПК: кіберпанк екшн-RPG із кооперативом до 3-х гравців

Сегодня днем независимый польский разработчик Reikon Games объявил, что RUINER 2 находится в разработке для ПК. Как следует из названия, это будет сиквел к одноименной игре 2017 года с видом сверху (twin-stick shooter), которая была хорошо воспринята фанатами и критиками.


RUINER — очевидный выбор для тех, кто интересуется быстрыми экшн-играми, которые действительно требуют навыков, чтобы постичь их полностью. На WccfTech она набрала 8 из 10 баллов. Однако RUINER 2 будет значительно расширена: она будет поддерживать кооперативную игру и изменит свой жанр на «киберпанк action RPG».

«Мы — огромные поклонники ARPG, и RUINER 2 — это игра, в которую мы всегда хотели играть. Мы создали Shell System, потому что любим теории-крафт и нахождение мощных комбинаций, но ненавидели быть привязанными к одному персонажу сто часов. Эта игра для игроков, которые хотят экспериментировать, менять сборки в полете и открывать синергии, разносящие экран в щепки», — сказал в заявлении Марек Роефлер, директор игры над сиквелом в Reikon.

Reikon, которая недавно выпустила научно-фантастический шутер от первого лица METAL EDEN (который также был хорошо принят), объяснила, что сиквел вернет игроков в Rengkok, кибепанк-диктатуру, где корпорации буквально владеют правом на вашу смерть. На этот раз игроки станут хакерами, которые могут контролировать до трех «тел» (Shells) и мгновенно переключаться между ними во время боев. Вместо того, чтобы быть ограниченным одной классовой ролью, игроки могут разблокировать уникальных персонажей, известных как Shells, победа над боссами. Каждый Shell имеет свой собственный уникальный стиль боя, четыре навыка с двумя ветвями развития каждый, и отдельный набор ресурсов (Power, CPU, Memory), который управляет снаряжением без свободных слотов, так что каждый предмет экипировки — это компромисс. Есть также пассивное дерево уровня хакера под названием Neural Network, формирующее весь рост Shells.

В режиме одиночной игры игроки одновременно контролируют команду из до трех Shells, эффективно становясь единогласной армией. Эта система создает синергии, позволяющие сочетать способности разных Shells для создания сокрушительных комбо. Те же правила действуют в кооперативе, где каждый из до трех игроков приносит свои Shells (до шести в команде) в бой. Чем больше игроков, тем больше синергии и тем выше ставки. Reikon также подтвердила «бесконечную концовку» (endless endgame), где игроки будут сражаться через все более сильные уровни с более мощными врагами, лучшим лутом и без ограничений.


На странице Steam уже указано минимальные системные требования:

  • OS: Windows 10 64-bit
  • ПРОЦЕССОР: AMD Ryzen 5 2600 / Intel Core i5-8400
  • ПАМЯТЬ: 8 ГБ ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ
  • ВИДЕОКАРТА: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB) / AMD Radeon RX 580 (8 GB)
  • DIRECTX: Version 12
  • СЕТЬ: Широкополосное подключение к Интернету
  • ДИСК: 10 Гб свободного места

Кстати, RUINER со временем была выпущена на всех консолях  (PlayStation, Xbox и даже Nintendo Switch). То же самое, вероятно, может произойти позже и с RUINER 2.

CDPR показала «распаковку» юбилейной коллекции Cyberpunk 2077: минимум $150, но без игры

Источник: WccfTech

