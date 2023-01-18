Главным героем «Аватара 3» станет Ло’ак, младший сын Джейка Салли и Нейтири, следующие части получат новых героев – Джеймс Кэмерон

Повествование в третьей части «Аватара» будет идти от лица сына Джейка Салли, Ло’ака, а следующие части франшизы получат новых главных героев. Об этом рассказал Джеймс Кэмерон в интервью с Эдит Боуман. В фильме «Аватар: путь воды» персонажа играет Бритейн Далтон.

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«Я воспользуюсь моментом, когда «пыль рассеется», чтобы оценить, что людям понравилось и на что они больше всего отреагировали в этой части, а затем смогу вернуться и немного поработать [с «Аватаром 3»]», — сказал Кэмерон. «Мы можем вернуться и доделать пару моментов здесь и там. Изменения не будут радикальными, но, возможно, фильм немного подкорректируют, чтобы подчеркнуть то, на что реагируют люди».

«Например, Ло’ак действительно стал персонажем, которого люди полюбили, — продолжил Кэмерон. — Так что я мог бы найти способы… он уже главній герой. Я думаю, людям было бы интересно подумать о том, что грядет. Джейк был нашим голосом за кадром в первом и втором фильмах, и в каждом из последующих фильмов у нас будут разные рассказчики. Мы увидим всё глазами другого персонажа. Третий фильм – глазами Ло’ака».

Персонаж является средним ребенком Джейка (Сэм Уортингтон) и Нейтири (Зои Салдана). Он немного вспыльчивый, изо всех сил пытается соответствовать авторитету старшего брата, Нетеяма (Джейми Флаттерс). Возможно, в третьем фильме получит развитие его романтическая линия с Циреей (aka Кири, Бейли Басс).

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Ранее Кэмерон рассказал, что в центре событий «Аватара 3» будет враждебное племя «Людей пепла», показывающее народ на`ви с другой стороны и олицетворяющее стихию огня. Сборы второй части франшизы, «Аватар: Путь воды» в данный момент приближаются к отметке $2 млрд.

Источник: Variety