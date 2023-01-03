«Люди Пепла»: в третьем «Аватаре» зритель встретит враждебное племя На’ви, связанное со стихией огня – Джеймс Кэмерон

В фильме «Аватар 3» мы увидим новые, более темные уголки Пандоры. Джеймс Кэмерон анонсировал историю местных жителей, На’ви, жизнь которых связанна с огненной стихией. Третий фильм франшизы покажет народ, который принципиально отличается от оматикай и меткайнов – племен, за которыми зрители наблюдали в первых двух частях.

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Первый «Аватар» представил обитающих в лесу оматикай, во втором мы увидели племя с острова Меткайна, которое даже эволюционировало иначе, чем их лесные собратья. Чтобы приспособиться к океанской среде, они обзавелись зеленоватой кожей, толстыми плоскими хвостами и рядом других анатомических отличий. Во время разговора с изданием 20 Minutes режиссер Джеймс Кэмерон рассказал о «Людях Пепла», с которыми, возможно, будут взаимодействовать Джейк и Нейтири в следующем фильме. Кроме того, Кэмерон указал, что На’ви в «Аватаре 3» не будут изображены так однозначно позитивно, как в предыдущих фильмах:

«[Зритель увидит] культуры, отличные от тех, что я уже показывал. Огонь представят «Люди Пепла». Я хочу показать На’ви с другого ракурса, потому что пока я показал только их хорошие стороны. В ранних фильмах есть очень негативные человеческие примеры и очень позитивные примеры На’ви. В «Аватаре 3» мы поступим наоборот. Мы также будем исследовать новые миры, продолжая историю главных героев. Могу сказать, что последние части будут лучшими. Остальные были введением, способом накрыть на стол перед подачей еды. Но, очевидно, все будет зависеть от того, как воспримут «Аватар 2», если он найдет свою аудиторию».

Судя по комментариям Кэмерона, «Люди Пепла» могут быть агрессивным кланом На’ви. Они бросят вызов ожиданиям зрителей, усложняя их восприятие коренных жителей Пандоры. Хотя «Аватар» показал местных жителей с разных сторон, освятив их противоречия и предубеждения, всё же аборигены подавались с однозначно позитивной стороны, примерно то же было и во втором фильме. Новое племя может сильно отличаться уже знакоміх зрителям не только єволюционно, но и характером.

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Нашел ли «Аватар: Путь воды» свою аудиторию? Кассовые сборы фильма впечатляют: менее чем за месяц фильм собрал более $1,3 млрд. Отзывы в сети также позитивные в своем большинстве. Это может означать, что у следующих частей есть будущее. С другой стороны, Кэмерон ранее говорил, что посчитает однозначным успехом кассовые сборы около $2 млрд, которые пока не достигнуты. Режиссер намекнул, что следующие фильмы изменят формулу франшизы, добавив более сложные темы, акценты и новый антураж – это определенно будут не совсем те картины, что мы уже видели.