Австралийская беспилотная ракетная установка Funnel Web заинтересовала Украину на выставке MSPO-2023

Компания Black Sky из Австралии представила установку Funnel Web на выставке вооружения MSPO-2023. Ее создание вдохновлялось войной в Украине – по данным The Sun, она заинтересовала украинских представителей. Компания хотела бы приобщить новинку к арсеналу Украины на этой войне, но пока о договоренностях не сообщалось.

Установкой Funnel Web, названной в честь смертоносного австралийского паука, можно управлять с помощью контроллера PlayStation или похожего устройства. На выставке в Польше Black Sky Aerospace и разработчик Funnel Web Systems успешно продемонстрировали устройство.

Компактная ракетная установка Funnel Web управляется защищенной связью военного стандарта. Она имеет малые габариты – 60 см в ширину и 90 см в длину, при весе всего 1,5 кг и поддерживает изменение конструкции по требованию заказчика. Устройство поддерживает ракеты длиной от 80 см до 1,2 м.

«Мы видим [сценарий] применения, когда ракета должна запускаться с места, которое может подвергать солдат слишком большому риску или быть иным образом недоступным. Funnel Web может проникать в новые области и ждать, пока цели не появятся, а затем запускаться удаленной командой. Если силы вторжения будут знать, что в любом углу могут быть ракеты на работах – возможно это заставит их дважды подумать. Если работы могут помочь разгрузить украинцев, чем быстрее мы сможем их снабжать, тем лучше», – говорит глава Black Sky и бывший пилот австралийской армии Блейк Николич.

Руководитель инженерного отдела Funnel Web Systems Андре Преллер говорит, что роботы будут играть ключевую роль в будущих войнах:

«То, что сейчас происходит в Украине, демонстрирует, что инновационный цикл должен реагировать на новые угрозы и возможности. Цикл [от идеи до производства] должен составлять три недели, а не три года, и это то, что мы хорошо умеем».

Николич сказал, что австралийским компаниям понадобилось меньше недели, чтобы запустить инновационный продукт после согласования концепции. В декабрьском интервью The Daily Telegraph он отметил:

«Когда мы увидели, что происходит в Украине, команда подумала, что это шанс разработать что-нибудь новаторское, что могло бы помочь. У нас еще много работы, но я очень горжусь тем, как далеко команда зашла в решение проблем, чтобы подвести нас к точке, когда мы запускаем прототипы».

Компания подтвердила, что технологии запуска ракет готовы к изготовлению на заказ. В настоящее время мощности компании способны производить около 100 ракет, 10 роботов и 25 ракет Ute в неделю.