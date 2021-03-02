Автомобили Volvo станут полностью электрическими к 2030 году, при этом уже к 2025 году компания рассчитывает продавать 50% электромобилей (только через онлайн) и 50% гибридов





Компания Volvo Cars планирует стать производителем только полностью электрических автомобилей уже к 2030 году. При этом новые электромобили будут доступны исключительно через онлайн-магазин компании, что позволит снизить затраты и упростить процесс покупки за счет предложения наиболее оптимальных конфигураций.

В ближайшие годы шведский производитель презентует дополнительные электрические модели, в дальнейшем предлагая еще больше новых авто. В планах компании до 2025 года 50% глобальных продаж будут составлять электрокары, а остальные – гибриды. До 2030 года каждый автомобиль, который продает Volvo Cars, должен быть полностью электрическим. Компания нацелена продавать только премиальные электромобили, постепенно избавляясь от двигателей внутреннего сгорания и гибридных авто. Переход к полной электрификации также предусматривает усиление направления продаж онлайн и сферы диджитал в целом.

Стратегия относительно производства электрокаров – часть климатического плана, для уменьшения углеродного следа от каждого авто в течении эксплуатации. Поскольку законодательство и расширение инфраструктуры зарядных станций способствуют такой стратегии, потребители быстрее перейдут на полностью электрические авто. От этого прямо пропорционально зависит экологическая ситуация на планете. Сегодня рынок авто с ДВС постепенно сокращается, что демонстрирует отказ от традиционных авто и переход к экологическим электрокарам.

Чтобы оставаться успешной, компании нужна прибыль. Поэтому вместо инвестиций в сегмент бизнеса, который уменьшается, Volvo Cars решила инвестировать в будущее: электрификацию и диджитализацию. Об этом рассказал CEO компании Хакан Самуельсон, добавив о лидерских планах в быстрорастущем сегменте премиальных электрокаров. В прошлом году компания Volvo Cars выпустила свой первый полностью электрический автомобиль XC40 Recharge, а уже сегодня она представит второй электромобиль из 40-и серии.

«У автомобилей с ДВС нет долгосрочного будущего. Мы решительно настроены стать производителем лишь электрических автомобилей, и переход должен состояться до 2030 года. Так мы будем соответствовать ожиданием клиентов и быть частью решения относительно борьбы с изменением климата» отметил Генрик Грин, главный директор по технологиям Volvo Cars.

Напомним, что еще в 2017 году Volvo заявил, что перестанет выпускать чисто бензиновые автомобили начиная с 2019 года, а все будущие модели бренда будут гибридами или электромобилями.

Источник: Volvo Cars (1, 2)