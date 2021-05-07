Авторинок України (квітень 2021): Придбано 39 тис. вживаних автомобілів, 10 тис. нових та 700 електромобілів





У квітні 2021 року українці придбали і поставили на облік трохи більше 10 тис. нових легкових авто або майже втричі більше, ніж роком раніше, повідомляє Укравтопром. Таке значне квітневе зростання реєстрацій нових авто пояснюється виключно низькою базою порівняння, причиною якої є жорсткі карантинні обмеженнями через COVID-19, що діяли в Україні торік. Бестселером місяця став компактний кросовер Kia Sportage – одразу 640 нових автомобілів цієї моделі поповнили у квітні український автопарк.

Лідерську позицію на ринку зайняла японська марка Toyota, продажі автомобілів якої в річному обчисленні зрослі майже вчетверо – до 1618 шт. На друге місце опустилася Renault – 1215 реєстрацій. Зростання попиту на автомобілі цієї французької марки виявилось не таким значним як у конкурентів – «всього» 58 відсотків. З більш ніж триразовим зростанням продажів відносно квітня минулого року третю позицію зберегла за собою Kia – 830 од. Четвертий результат продемонструвала Skoda – 616 нових авто (+242%). Завершує п’ятірку марок-лідерів квітня з більш ніж 9-кратним зростанням продажів – Volkswagen, у заліку якого 482 зареєстрованих авто.

Всього з початку року на українському ринку було зареєстровано 31,1 тис. нових легкових автомобілів, що на 30% більше ніж за аналогічний період минулого року.

Також у квітні українці зареєстрували 38,8 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону. Така кількість реєстрацій імпортного секонд-хенду на 11% перевищила показник попереднього місяця. В результаті частка вживаних іномарок склала 79,5% від усіх легкових автомобілів, що за місяць вперше зареєструвалися в Україні.

Найпопулярнішим вживаним автомобілем квітня став Renault Megane. Протягом місяця українці зареєстрували 2370 авто з пробігом цієї моделі. Другий результат у Volkswagen Golf, у квітні на українські номери перейшли 2015 Гольфів. На третьому місці Volkswagen Passat – 1986 розмитнених і зареєстрованих авто. Продовжує список Skoda Octavia, власниками цієї моделі стали 1845 українців. Замикає п’ятірку лідерів Ford Focus з результатом 1508 од.

Всього з початку 2021 року українські номери отримали майже 126,5 тис. вживаних машин, завезених з інших країн, що у 4 рази більше ніж нових легкових авто за той самий період.

В квітні також було придбано 712 електромобілів та 1754 гібриди. Топ-5 перших представлено моделями Nissan Leaf, Tesla Model 3, Chevrolet Bolt, Audi E-Tron, Tesla Model S, Топ-5 гібридів — Toyota RAV4, Toyota Camry, Toyota Prius, Ford Fusion та Toyota Highlander.

Джерело: Укравтопром (1, 2), IRS Group