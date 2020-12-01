«Bad Bunny, Billie Eilish, The Weeknd»: Сервис Spotify представил самых популярных исполнителей, песни, альбомы и подкасты 2020 года

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Стриминговый музыкальный сервис Spotify присоединился к марафону подведения итогов уходящего года и представил подборку Spotify Wrapped 2020.

Самым популярным исполнителем в рамках сервиса стал пуэрториканец Bad Bunny, фанаты которого прослушали 8,3 млрд стримов с его песнями. На первое место в женском рейтинге вышла Billie Eilish.

Самой популярной песней стала «Blinding Lights» от The Weeknd — на ее счет пришлось сразу 1,6 млрд стримов. Самый прослушиваемый альбом 2020 года — «YHLQMDLG» от Bad Bunny с результатом 3,3 млрд стримов.

В условиях пандемии весьма неплохо показали себя подкасты — на платформе Spotify их уже более 1,9 млн. Самый популярный — The Joe Rogan Experience, а если говорить о жанрах, то пятерка самых популярных выглядит так: Society & Culture, Comedy, Lifestyle & Health, Arts & Entertainment, Education.

Полная подборка рейтингов Spotify Wrapped 2020 выглядит следующим образом:

Most Streamed Artists Globally:

Most Streamed Female Artists Globally:

Most Streamed Albums Globally:

Most Streamed Songs Globally:

Most Popular Podcasts Globally:

Сервис Spotify также подготовил специальный плейлист с лидерами рейтинга — Top Artists of 2020 Playlist.

Источник: Spotify