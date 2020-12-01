«Bad Bunny, Billie Eilish, The Weeknd»: Сервис Spotify представил самых популярных исполнителей, песни, альбомы и подкасты 2020 года
Стриминговый музыкальный сервис Spotify присоединился к марафону подведения итогов уходящего года и представил подборку Spotify Wrapped 2020.
Самым популярным исполнителем в рамках сервиса стал пуэрториканец Bad Bunny, фанаты которого прослушали 8,3 млрд стримов с его песнями. На первое место в женском рейтинге вышла Billie Eilish.
Самой популярной песней стала «Blinding Lights» от The Weeknd — на ее счет пришлось сразу 1,6 млрд стримов. Самый прослушиваемый альбом 2020 года — «YHLQMDLG» от Bad Bunny с результатом 3,3 млрд стримов.
В условиях пандемии весьма неплохо показали себя подкасты — на платформе Spotify их уже более 1,9 млн. Самый популярный — The Joe Rogan Experience, а если говорить о жанрах, то пятерка самых популярных выглядит так: Society & Culture, Comedy, Lifestyle & Health, Arts & Entertainment, Education.
Полная подборка рейтингов Spotify Wrapped 2020 выглядит следующим образом:
Most Streamed Artists Globally:
Most Streamed Female Artists Globally:
Most Streamed Albums Globally:
- YHLQMDLG, Bad Bunny
- After Hours, The Weeknd
- Hollywood’s Bleeding, Post Malone
- Fine Line, Harry Styles
- Future Nostalgia, Dua Lipa
Most Streamed Songs Globally:
- “Blinding Lights” by The Weeknd
- “Dance Monkey” by Tones And I
- “The Box” by Roddy Ricch
- “Roses – Imanbek Remix” by Imanbek and SAINt JHN
- “Don’t Start Now” by Dua Lipa
Most Popular Podcasts Globally:
Сервис Spotify также подготовил специальный плейлист с лидерами рейтинга — Top Artists of 2020 Playlist.
Источник: Spotify