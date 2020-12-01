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«Bad Bunny, Billie Eilish, The Weeknd»: Сервис Spotify представил самых популярных исполнителей, песни, альбомы и подкасты 2020 года

«Bad Bunny, Billie Eilish, The Weeknd»: Сервис Spotify представил самых популярных исполнителей, песни, альбомы и подкасты 2020 года

«Bad Bunny, Billie Eilish, The Weeknd»: Сервис Spotify представил самых популярных исполнителей, песни, альбомы и подкасты 2020 года


Стриминговый музыкальный сервис Spotify присоединился к марафону подведения итогов уходящего года и представил подборку Spotify Wrapped 2020.

Самым популярным исполнителем в рамках сервиса стал пуэрториканец Bad Bunny, фанаты которого прослушали 8,3 млрд стримов с его песнями. На первое место в женском рейтинге вышла Billie Eilish.

"Bad Bunny, Billie Eilish, The Weeknd": Сервис Spotify представил самых популярных исполнителей, песни, альбомы и подкасты 2020 года

Самой популярной песней стала «Blinding Lights» от The Weeknd — на ее счет пришлось сразу 1,6 млрд стримов. Самый прослушиваемый альбом 2020 года — «YHLQMDLG» от Bad Bunny с результатом 3,3 млрд стримов.

В условиях пандемии весьма неплохо показали себя подкасты — на платформе Spotify их уже более 1,9 млн. Самый популярный — The Joe Rogan Experience, а если говорить о жанрах, то пятерка самых популярных выглядит так: Society & Culture, Comedy, Lifestyle & Health, Arts & Entertainment, Education.

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Полная подборка рейтингов Spotify Wrapped 2020 выглядит следующим образом:

Most Streamed Artists Globally:

  1. Bad Bunny
  2. Drake
  3. J Balvin
  4. Juice WRLD
  5. The Weeknd

Most Streamed Female Artists Globally:

  1. Billie Eilish
  2. Taylor Swift
  3. Ariana Grande
  4. Dua Lipa
  5. Halsey

Most Streamed Albums Globally:

  1. YHLQMDLG, Bad Bunny
  2. After Hours, The Weeknd
  3. Hollywood’s Bleeding, Post Malone
  4. Fine Line, Harry Styles
  5. Future Nostalgia, Dua Lipa

Most Streamed Songs Globally:

  1. Blinding Lights” by The Weeknd
  2. Dance Monkey” by Tones And I
  3. The Box” by Roddy Ricch
  4. Roses – Imanbek Remix” by Imanbek and SAINt JHN
  5. Don’t Start Now” by Dua Lipa

Most Popular Podcasts Globally:

  1. The Joe Rogan Experience
  2. TED Talks Daily
  3. The Daily
  4. The Michelle Obama Podcast
  5. Call Her Daddy

Сервис Spotify также подготовил специальный плейлист с лидерами рейтинга — Top Artists of 2020 Playlist.

Источник: Spotify

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