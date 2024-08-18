Baldur’s Gate 3, которую мы потеряли: Свен Винке рассказал о вырезанном контенте

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Генеральный директор Larian Свен Винке рассказал о своих первоначальных волнениях, что Baldur’s Gate 3 будет недостаточно длинной. По его словам, в конце концов из игры вырезали много контента и локаций.

Игра немаленькая, впрочем, по словам Винке, могла стать гораздо больше. Он говорит, что из игры вырезали много соблазнительного контента и в качестве примера приводит вторую Башню Восхода Луны (Moonrise Tower), логово Культа Абсолюта из второго акта.

«Башня Востока Луны раньше была двумя башнями. Долгое время фактически были руины второй башни. Причина, по которой мы убрали дополнительную башню, была чисто производственной: просто в игре были слишком большие ставки, и поэтому нам пришлось это вырезать. Вы были бы удивлены, узнав, что на самом деле у нас было гораздо больше регионов, которые мы планировали создать — сначала я боялся, что игра будет слишком короткой, но, как известно, я всегда плохо оценивал продолжительность наших игр», — рассказывает Винке.

Слова главы Larian совпадают с некоторыми другими историями о производстве игры, которые ранее слышали журналисты. Например, когда-то в Baldur’s Gate 3 планировалась библиотека Candlekeep из оригинальной игры, а также место под названием Красный военный колледж, где игрок мог завербовать Вилла.

«Люди будут проверять данные, которые есть в игре, но есть причина, почему мы не опубликовали их сами. Мы чувствовали, что они отвлекают внимание. Добавление большего может сделать хуже», — объяснил главный сценарист Baldur’s Gate 3 Адам Смит.

Вторая Башня Восхода Луны на самом деле может помочь объяснить небольшое расхождение во временной шкале игры В воспоминаниях императора о своей земной жизни он посетил Башню и был превращен в илитида сотни лет назад, но архитектор Башни говорит, что это было новое относительно новое сооружение. Вторая разрушенная башня указывает на то, что на протяжении веков на одном месте было несколько зданий.

Свен Винке также рассказал о любимых играх, в частности восхвалял Ultima 7. Он говорит, что эта игра вдохновила почти все, что создала Larian. «Больше я [в нее] не играю, потому что не хочу портить память». Также он вспомнил о Fallout: New Vegas и Pillars of Eternity.

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Источник: PC Gamer

Раздел Игры выходит при поддержке ?

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