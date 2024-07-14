Если бы не Baldur’s Gate 3, Larian сделала бы Fallout, — Свен Винке

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Генеральный директор Larian, разработчиков Baldur’s Gate 3, говорит, что если бы не удалось бы договориться с Wizards of the Coast, компания бы сделала Fallout, Ultima или что-то подобное.

Трудно переоценить, насколько мощной получилась Baldur’s Gate 3. Это огромный хит продаж, он получил все игровые награды и превратил Larian, уже уважаемую благодаря выдающимся играм Divinity: Original Sin, на флагман RPG. В последнем выпуске журнала Edge CEO Larian Свен Винке сказал, что у студии были и остаются большие амбиции.

Игры Divinity неплохие и имеют популярность среди преданных поклонников ролевых игр, но они не имеют того признания бренда, как Baldur’s Gate и Dungeons and Dragons. Винке считает, что получение права работать на этой «территории» должно было бы вывести Larian в «высшую лигу» (и сделало это).

«Мне казалось, что есть стеклянный потолок, который мы не сможем пробить, если у нас не будет производственных активов тройного уровня [AAA], бюджета, маркетинга, всех вещей тройного уровня… Это была бы Ultima, это был бы Fallout, это были бы Baldur’s Gate, не из чего было выбирать», — сказал Винке.

Генеральный директор также рассказал о том, насколько Larian была близка к тому, чтобы не получить лицензию на Baldur’s Gate. Студии пришлось разработать дизайн-документ игры во время завершения работы над Divinity: Original Sin 2, студия должна была быстро что-то придумывать, и по словам Винке, «это было очень плохо».

«Wizards отправил его обратно с корпоративным эквивалентом ответа: «Это действительно дерьмо». И мы сказали: «Мы знаем, но мы выпускаем игру — не просите нас сделать это сейчас». К счастью, они поняли, и мы получили еще один шанс».

Несмотря на хорошую Baldur’s Gate 3, перспектива Fallout от Larian кажется соблазнительной — особенно если бы это было бы что-то в стиле игр Interplay. Ultima — тоже интересна, но не такая популярный и известный сейчас бренд.

Еще в марте Larian объявила, что после бешеного успеха Baldur’s Gate 3 компания переходит к другим играм — никаких сиквелов или DLCсозданных Larian, не будет. Вместо этого студия работает сразу над двумя «очень амбициозными RPG»ни одна из которых не основана на D&D.

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Источник: PC Gamer

Раздел Игры выходит при поддержке ?

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