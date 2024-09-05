Baldur’s Gate 3 получила масштабный патч: полная поддержка модов и новые «злые» концовки

Раздел Игры выходит при поддержке ?

Компания Larian Studios выпустила долгожданный седьмой патч для ролевой игры Baldur’s Gate 3. Обновление поражает своим масштабом — заметки к патчу содержат более 18 000 слов.

Ключевой особенностью нового патча стала полная поддержка пользовательских модификаций. Разработчики предоставили подробные инструкции для создания модов, однако предупредили, что некоторые сторонние модификации могут стать несовместимыми после установки обновления.

Седьмой патч добавил новые кинематографические сцены для «самых злых» финалов, которые игроки могут создать для своих персонажей. Также разработчики внесли изменения в режим Доблести, сделав его еще более сложным. В частности, некоторые боссы получили новые «Легендарные действия». Например, если игрок столкнет Дрора Рагзлина в паучью яму, тот теперь будет пытаться натравить пауков на игрока.

Владельцам Mac и консольных версий придется подождать до октября, чтобы получить это обновление. Разработчики объясняют задержку необходимостью дополнительных технических проверок. Из-за этого игроки на консолях не смогут загружать кросс-сохранения с ПК-версии с седьмым патчем.

Larian Studios подтвердила, что седьмой патч — не последнее обновление для игры. В будущем разработчики планируют выпустить еще несколько патчей, которые добавят кросплей и фоторежим.

Размер патча составляет примерно 11,6 ГБ, а для его установки требуется 160 ГБ свободного места. Если на диске недостаточно места, разработчики рекомендуют удалить игру и загрузить обновленную версию.

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Несмотря на дальнейшие планы по обновлениям, команда Larian отметила:

«Пришло время вернуться в нашу пещеру и повесить доспехи на стену, пока мы сосредоточимся на создании нашего следующего проекта».

Полный перечень изменений здесь.

Напомним, недавно ютубер нашел способ активировать скрытые сцены, которые разработчики из Larian Studios считали недоступными для аудитории.

Раздел Игры выходит при поддержке ?

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