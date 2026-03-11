Новости IT-бизнес 11.03.2026 comment views icon

Голливуду конец? YouTube генерирует больше рекламного дохода, чем Disney, NBC, Paramount и WBD вместе взятые

Шадрін Андрій

YouTube в прошлом году получил больше дохода от рекламы, чем 4 голливудских медиагиганта вместе взятых. Рекламная выручка YouTube в 2025 году составила $40,4 млрд, что превысило $37,8 млрд, которые заработала четверка его ближайших конкурентов.


По данным медиаисследовательской компании MoffettNathanson, это существенное изменение по сравнению с 2024 годом, когда рекламная выручка YouTube в $36,1 млрд была меньше $41,8 млрд, которые вместе получили Disney, NBCUniversal (Comcast), Paramount Skydance и Warner Bros. Discovery. YouTube сохраняет около половины своего рекламного дохода, выплачивая авторам 55% от рекламы стандартных видео.

«YouTube теперь является крупнейшей медиакомпанией в мире, опередив Disney — если не учитывать доходы от experiential-услуг», — отметили аналитики MoffettNathanson Майкл Натансон и Роберт Фишман.

Впрочем, рекламный бизнес — не единственная сфера, в которой доминирует YouTube. В январе YouTube также получил больше просмотров на американских телевизорах, чем стримеры Disney, NBCU, Paramount и WBD вместе взятые, по данным Nielsen. Netflix — единственный платный стример, который конкурирует с YouTube по доле просмотров (12,5% против его 8,8%), хотя пока он не является крупным игроком в рекламе.

Данные: Business Insider

YouTube также получил почти $22 млрд дохода от подписок в 2025 году, благодаря живому стримеру YouTube TV, безрекламным пакетам YouTube Premium и YouTube Music и сервису NFL Sunday Ticket для фанатов футбола. Google планирует ускорить этот рост в этом году с помощью «тонких пакетов» (skinny bundles) для YouTube TV, включая спортивный пакет.

Данные: Business Insider

Аналитики MoffettNathanson прогнозируют, что рост дохода YouTube от подписок превысит рост рекламного бизнеса. В то же время компания ожидает, что рекламный доход платформы будет расти здоровыми темпами: около 10% ежегодно в течение следующих трех лет. По оценкам аналитиков, если рассматривать его как отдельную компанию, YouTube может быть оценённый примерно в $500-560 млрд.

«YouTube является «одной из немногих» медиакомпаний, которая «станет сильнее в эпоху ИИ», написали Натансон и Фишман.

Однако рекламный доход YouTube значительно ниже, чем у технологических гигантов, таких как Meta (материнская компания Facebook), которая получила около $196,2 млрд рекламного дохода в 2025 году, и у собственной материнской компании Alphabet, которая заработала $224,5 млрд в прошлом году на рекламе в поиске. Еще страшнее для голливудских гигантов, чем нынешняя позиция YouTube, то, что платформа может быть особенно приспособленной для процветания во времена распространения видео с ИИ и коротких клипов.


Источник: Business Insider

