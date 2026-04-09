90 секунд непрерывной рекламы и "игра в прятки" с кнопкой пропуска: вот что ждет пользователей YouTube TV

Шадрін Андрій

В последнее время YouTube ведет активное «рекламное наступление», предлагая зрителям все больше рекламы и различными способами наказывая тех, кто использует блокировщики рекламы. Однако его последний шаг выводит ситуацию на совершенно новый уровень.


Похоже, что зрители на телевизорах вскоре столкнутся с 90-секундными рекламными роликами без возможности пропуска. Как заметили двое пользователей Reddit в сообществе r/YouTube, некоторые зрители теперь видят 90-секундную рекламу, что значительно дольше 30-секундных заставок, которые компания официально представила только в прошлом месяце.

Один зритель заметил такую рекламу на 40-минутном видео, тогда как другой комментатор вспомнил, что видел ее на видео продолжительностью менее 20 минут, поэтому длина ролика, похоже, не является фактором для их появления. Неудивительно, что практически каждый отзыв на эти изменения — негативный. Большинство зрителей рекомендуют неофициальные сторонние клиенты YouTube, пытаются найти способы поддержки блокировщиков рекламы или просто вспоминают «старые добрые времена».

В случаях с обоими этими сообщениями на Reddit фактический рекламный блок, предоставленный YouTube, оказался даже длиннее 90 секунд — именно возможность пропустить рекламу разблокируется только после этого начального промежутка времени.

«Это официально: YouTube превратился в кабельное ТВ, от которого мы все пытались убежать. Когда я вижу таймер «Реклама закончится через 90 секунд» без кнопки пропуска на своем Smart TV, я просто выключаю телевизор. Они испытают наше терпение, чтобы увидеть, насколько далеко можно зайти, прежде чем мы окончательно уйдем», — возмущаются в комментариях у реддитора Ok_Neat1652.

Эти изменения, как и 30-секундные заставки, пока касаются только зрителей на ТВ и не внедряются для пользователей компьютеров или мобильных устройств. Все это, вероятно, является результатом попыток Google привлечь на платформу больше традиционных телевизионных рекламодателей — подобных тем, которых можно встретить на кабельном ТВ или, с недавних пор, в тарифных планах стриминговых сервисов с поддержкой рекламы.

«Увеличение продолжительности непрерывных блоков до 90 секунд на телевизорах — это четкий сигнал для рекламодателей крупных брендов», — считают аналитики Android Authority.

Это происходит менее чем через два месяца после того, как Google запустил обновленный YouTube Premium Lite в США, что предлагает воспроизведение без рекламы, фоновый звук и офлайн-загрузки почти для всех видео, не связанных с музыкой, по цене $8 в месяц. Но учитывая «войну на истощение», через которую пользователи YouTube проходят последние год-два, нельзя обвинять никого в том, что они упорно стоят на своем просто из принципа.

«Google хочет показать, что YouTube — это не просто сервис для коротких роликов, а полноценная замена прайм-тайму, где зритель никуда не денется от длинного рекламного сообщения, как во время перерыва на традиционном ТВ», — добавляют аналитики.

Времена, когда YouTube был простой платформой, управляемой пользователями, прошли — очевидно, что Google видит в нем естественного конкурента Netflix и очевидная площадка для всех типов рекламодателей.

Кроме увеличения продолжительности роликов, пользователи мобильных устройств заметили обновление интерфейса, которое делает пропуск рекламы почти невозможным. YouTube начал размещать большие баннеры или карточки с информацией непосредственно поверх кнопки «Пропустить». Это создает иллюзию, что кнопка вообще исчезла или переместилась.

«YouTube больше не предлагает нам Premium за его преимущества. Теперь они просто создают настолько ужасные условия для бесплатного просмотра, что Premium начинает выглядеть как «плата за освобождение» из заложников», — пишут пользователи в другой соцсети, Х.

Однако, как оказалось, этот рекламный блок можно смахнуть вниз, чтобы открыть доступ к кнопке, или переключить видео в ландшафтный режим — тогда элемент управления снова становится видимым. Стоит учитывать, что даже переход на дешевый тариф Premium Lite за $8 не гарантирует полного отсутствия рекламы. В отличие от стандартной подписки, Lite-версия лишь уменьшает количество объявлений.

Анализ комментариев свидетельствует о том, что 90-секундная реклама без возможности пропуска на ТВ пока не является глобальным нововведением. Вероятно, YouTube проводит ограниченное тестирование в определенных регионах перед широким развертыванием. Интересно, что на официальной странице помощи Google Ads до сих пор указан лимит в 30 секунд для непрерывных объявлений на телевизорах. Это подтверждает, что официально новые правила еще не утверждены, хотя фактические жалобы пользователей на Reddit и Х появляются уже в течение последних трех недель.

«90 секунд рекламы на 15-минутном видео — это уже не монетизация, это издевательство», — подытоживают в Х.

Согласно данным службы поддержки, пользователи этого плана не будут видеть рекламу в категориях «игры, мода, красота и новости», однако коммерческие ролики все равно могут появляться во время поиска, просмотра Shorts, прослушивания музыки или обычного просмотра ленты.

Данные: Piunikaweb / Reddit

Комментарии недовольных пользователей в соцсетях подтверждают, что основное раздражение аудитории вызвано именно тем, что YouTube фактически копирует формат классического телевидения, от которого цифровые платформы изначально обещали нас избавить.

Источник: 9to5google

