Новости Софт 24.04.2026

Достучались: YouTube тестирует новый формат рекламы в стримах и дает полную свободу Multiview на TV

Шадрін Андрій

Достукалися: YouTube тестує новий формат реклами у стрімах та дає повну свободу Multiview на TV

YouTube готовит масштабное обновление интерфейса, которое существенно изменит опыт просмотра прямого эфира как на мобильных устройствах, так и на смарт-телевизорах. Компания одновременно тестирует менее навязчивый способ показа рекламы во время трансляций и внедряет долгожданную возможность самостоятельно выбирать каналы для одновременного просмотра.


Реклама, которая не перекрывает эфир

Последнее повышение цен на YouTube Premium заставило многих людей задуматься об отмене подписки и примирение с рекламой. В ответ на это YouTube начал тестировать новый формат объявлений для мобильных устройств, который не заставляет зрителя полностью пропускать контент.

Вместо традиционных рекламных пауз, которые полностью закрывают экран, новое решение меняет геометрию окна приложения. Теперь реклама занимает выделенное место под видео, где обычно располагается чат. Это позволяет продолжать наблюдение за картинкой эфира даже во время рекламного ролика.

«Традиционно реклама на YouTube во время прямых трансляций функционировала как телевизионная реклама, полностью захватывая и закрывая контент. На мобильных устройствах это означало, что зрители часто пропускали решающие моменты живого события, такие как победный момент в игре или срочное обновление новостей», — говорит издание Android Authority.

Однако первые отзывы свидетельствуют о наличии существенной проблемы с реализацией звука. Пользователи отмечают, что аудиоряд рекламы воспроизводится одновременно со звуком стрима, создавая какофонию.


«Реклама все равно воспроизводится со звуком. Более того, звук рекламы невозможно выключить отдельно, поэтому вам все равно придется возвращаться обратно в трансляции, чтобы наверстать пропущенный контент», — написал пользователь Reddit под ником yurduminsan.

Этот эксперимент является критическим для платформы, поскольку индивидуальный план Premium вырос до $15.99 в месяц, а семейный — до $26.99. Google пытается удержать тех, кто переходит на бесплатные тарифы, демонстрируя, что реклама не обязательно означает пропуск кульминации события.

Новые правила в Multiview для YouTube TV

Параллельно с обновлением рекламных форматов, сервис YouTube TV начал развертывание функции, которая позволяет пользователям самостоятельно настраивать, какие именно каналы будут появляться в режиме Multiview. Ранее пользователи были вынуждены выбирать только те комбинации каналов, которые предлагал сам сервис.

Новый интерфейс на смарт-телевизорах включает кнопку «Добавить в мультивью», а также категории «Спорт», «Новости», «ТВ-шоу» и «Фильмы» для быстрой навигации. Теперь пользователи видят список рекомендованных каналов вместе с текущими выбранными позициями в верхней части экрана.

«Я искренне хочу, чтобы каждая платформа телевидения в прямом эфире скопировала это. Настраиваемый мультивью — это просто логично, особенно для спорта. Это показывает, что YouTube TV действительно прислушивается и принимает меры для улучшения сервиса после некоторых недавних трудностей», — пишут Android Central.

Сейчас функция разворачивается постепенно на стороне сервера. Новые участники могут присоединиться к сервису за $59.99 в месяц в течение первых трех месяцев, после чего стандартная цена составит $82.99. Также недавно были запущены отдельные пакеты: спортивный за $64.99/мес и развлекательный за $54.99/мес.

«На моем телевизоре функция уже появилась. Когда вы нажимаете на опцию мультивью, появляется новый интерфейс выбора, где можно самому добавлять каналы в сетку», — сообщил пользователь Reddit Chief_Wahoo_Lives, который одним из первых заметил обновление.

Для того, чтобы проверить наличие функции, нужно во время прямой трансляции нажать кнопку «вниз» на пульте дистанционного управления. Если обновление уже доступно для вашей учетной записи, вы увидите опцию выбора дополнительных окон для совместного просмотра.

YouTube бореться з ботами, дратуючи глядачів: нав’язливі CAPTCHA блокують доступ до відео

Источник: Android Authority

Популярные новости

arrow left
arrow right
Блогер обманул YouTube 3-минутным видео, которое на самом деле длится вдвое дольше
YouTube запускает на телевизорах 30-секундную рекламу без пропуска
Конец принудительным апдейтам Windows: Microsoft позволит ставить обновления на паузу
Microsoft добавила в новый "Блокнот" поддержку изображений
Дэдпул в платье и битва за Манхэттен: Marvel Rivals получила большое апрельское обновление
Смартфоны Samsung Galaxy S26 получили неожиданную функцию, которая осталась без внимания
В темноте X-18 что-то скрывается: S.T.A.L.K.E.R. 2 запустил обновление Sealed Truth
Linux 7.0 уже здесь: улучшение хранения данных, повышенная производительность и поддержка нового оборудования
А поговорить? YouTube запустил "разговорный ИИ" на телевизорах
Cyberpunk 2077 обновят для PS5: контент знакомый, а графика лучше
Новый трейлер "Закулисья": Чиветель Эджиофор блуждает в потустороннем мире
Камера больше не нужна: YouTube запускает ИИ-аватары для Shorts
Невидимый вирус: фейковое обновление Windows 11 24H2 успешно обходит антивирусную защиту
Давайте проверять: в Windows 11 больше нет никаких проблем, — заявление Microsoft
Microsoft удалила ключевую информацию об обновлении Windows 11/10, которое обязательно надо установить
Фолк-музыкант стала мишенью для ИИ-подделок и троллинга авторских прав: YouTube отмалчивается
YouTube случайно "спалился": как получать меньше рекламы без плана Premium
Microsoft выпустила еще одно обновление Windows 11 с дополнительными улучшениями
Радикальный детокс: YouTube внедряет возможность полной блокировки ленты Shorts
Обновление Google поломало Gemini: он начал жить прошлым
Nothing Phone 4a Pro прошел YouTube-тест на прочность "с отличием": есть лишь одна проблема
Файно є
Йой, най буде!
Трясця!
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
