«Бесплатный, безлимитный и безопасный». Cloudflare запустила VPN-сервис Warp для iOS и Android





После первоначального анонса в апреле Cloudflare наконец официально запустила бесплатный и безлимитный (без ограничений по скорости или трафику) VPN-сервис под названием Warp в рамках собственного мобильного приложения 1.1.1.1, предназначенного для перенаправления трафика через DNS-сервера компании. Одновременно была запущена платная версия Warp Plus, использующая фирменную технологию Argo для маршрутизации трафика через более быстрые и менее загруженные каналы — сайты должны загружаться на 30% быстрее.

В Cloudflare говорят, что цель Warp состоит в том, чтобы создать мобильный VPN, который не просто делает интернет-соединение защищенным, переправляя данные по соответствующему безопасному каналу, но и позволяет делать это без потери скорости. В числе других достоинств разработчики называют удобство и простоту использования, подчеркивая, что это продукт для «обычных потребителей, которые хотят более безопасный интернет», а не для технарей. В интерфейсе есть только кнопка «включить»/«выключить», никакой необходимости точной ручной настройки серверов и других настроек.

Cloudflare заявляет, что Warp, в отличие от других мобильных VPN-сервисов, сохраняет анонимность пользователей: не хранит на серверах логи, не передает данные рекламодателям и не требует ввода какой-либо персональной информации. Также разработчик обещает регулярно проверять, обеспечивается ли защита конфиденциальности клиентов, привлекая для этого внешних аудиторов.

Важно отметить, что для подмены реального местоположения (как будто вы находитесь не в Украине, а в другой стране) Warp не подходит, в клиенте Cloudflare такой функциональности нет.

В Cloudflare отмечают, что в списке ожидающих запуска сервиса к 25 сентября находилось около двух миллионов человек. Изначально сервис Warp хотели запустить в июле, но в итоге потребовалось больше времени. Как отметил основатель Cloudflare Мэттью Принс, «оказалось, что создать сервис следующего поколения для обеспечения безопасности мобильных подключений пользователей без снижения скорости загрузки и увеличения расхода заряда аккумулятора сложнее, чем мы изначально думали».