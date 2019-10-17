Беспроводной контроллер Google Stadia на момент запуска сервиса будет работать в беспроводном режиме не со всеми устройствами





Официальный запуск игрового стримингового сервиса Google Stadia запланирован на 19 ноября. Но первых пользователей может ожидать не очень приятный сюрприз.

На момент запуска сервиса фирменный беспроводной контроллер будет поддерживать беспроводное подключение для игры только для устройств Chromecast Ultra. Если же запускать игры на компьютерах и смартфоне, то потребуется проводное соединение через кабель USB-C.

Напомним, во время анонса сервиса и контроллера в марте этого года, Google рассказывала о преимуществах этого устройства. В частности, компания говорила, что можно без проблем подключиться к играм на телевизоре, ноутбуке или смартфоне, используя один и тот же контроллер, без необходимости сопряжения его с каждым устройством, поскольку контроллер останется напрямую подключен к серверам Stadia через собственный модуль Wi-Fi.

Но уже сейчас обнаружилось, что Google недавно добавил отказ от ответственности в новом видео, рассказывающем о Stadia. Как оказалось, беспроводное подключение будет доступно только на Chromecast Ultra на момент запуска. Менеджер сообщества Google в Reddit позже подтвердил, что пользователям нужно будет подключать кабели USB-C для других устройств. Вероятно, беспроводное соединение Bluetooth также не будет доступно на момент запуска сервиса.

Google отмечает, что в первую очередь сосредоточена на том, чтобы реализовать возможность играть по беспроводной сети прямо на телевизоре. Потому компания хочет, чтобы впечатления от большого экрана были как можно лучше. Вероятно, сосредоточившись на одной возможности, компания не успела реализовать все изначально заявленные возможности к установленному сроку. К тому же, проводное подключение к компьютерам, ноутбукам и смартфонам не должно стать большой проблемой для пользователей, так как эти устройства обычно находятся на расстоянии вытянутой руки.

Источник: The Verge