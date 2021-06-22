BioNTech приступила ко второй фазе испытаний мРНК-вакцин против меланомы





Технология мРНК уже продемонстрировала свою эффективность при создании вакцин против COVID-19. А теперь компания BioNTech сосредоточилась на разработке противораковых вакцин на базе этой же технологии. Компания уже приступила к тестированию улучшенной вакцины против меланомы на пациентах в Европейском Союзе.

BioNTech называет себя «компанией нового поколения в области иммунотерапии, которая является пионером в сфере лечения рака и других серьёзных заболеваний». Вакцина от COVID-19 стала для компании небольшим ответвлением. Ассортимент продукции компании включает мРНК-вакцины, нацеленные против различных типов рака, большинство из которых находится на доклинических стадиях разработки. Компания BioNTech недавно начала вторую фазу испытания BNT111, в ходе которой тестируется её мРНК-вакцина в сочетании с препаратом-антителом Libtayo у пациентов с меланомой III/IV стадии с рецидивом PD1. Libtayo – это коммерческое название цемиплимаба, совместно разработанного Regeneron и Sanofi. Представляет собой препарат с моноклональными антителами против PD-1, предназначен для лечения плоскоклеточного рака кожи.

BNT111 кодирует четыре ассоциированных с опухолью антигена: NY-ESO-1, MAGE-A3, tyrosinase и TPTE. BioNTech утверждает, что 90% пациентов с меланомой являются носителями хотя бы одного из этих антигенов. BNT111 – это одна из многих противораковых вакцин-кандидатов, разработанных BioNTech на платформе FixVac. FixVac состоит из фиксированной комбинации кодируемых мРНК опухолеспецифических антигенов, доставляемых к специфическим мишеням дендритных клеток. Вызывая сильный иммунный ответ против этих антигенов, кандидаты FixVac помогают организму нацеливаться на раковые клетки, которые переносят эти антигены.

В открытой второй фазе тестирования вакцины принимают участие в общей сложности 120 пациентов из Испании, Германии, Италии, Польши, США, Великобритании и Австралии. Помимо безопасности, исследование направлено на оценку продолжительности ответа на комбинацию вакцины и антитела и при введении в виде отдельных агентов. Вторая фаза испытания была начата после демонстрации безопасности вакцины у 89 пациентов во время первой фазы. Результаты, опубликованные в журнале Nature в июле 2020 года, свидетельствуют, что BNT111 является единственным агентом и в сочетании с антителом против PD-1 опосредует активацию и размножение опухолеспецифических CD4+ и CD8+ Т-клеток.

«С началом второй фазы испытаний мы продолжаем наш первоначальный путь к реализации потенциала мРНК-вакцин для онкологических больных», — заявил доктор медицины, соучредитель и главный медицинский директор BioNTech Озлем Тюречи.

Источник: interestingengineering