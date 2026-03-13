Китай запустил первую в мире ИИ-больницу, которая работает полностью автономно

В Китае создали первую в мире полностью автономную ИИ-больницу — Agent Hospital: очередная веха в развитии цифровой медицины. В виртуальной медицинской среде ИИ не только консультирует пациентов, но и самостоятельно проводит диагностику, назначает лечение и управляет полным циклом медицинской помощи.





Проект реализовали исследователи из Университета Цинхуа, используя передовые большие языковые модели для симуляции реальных клинических процессов. По состоянию на март 2026 года Agent Hospital включает 14 ИИ-врачей и 4 ИИ-агента-медсестры, способных автономно обрабатывать случаи пациентов, достигая 93,06% точности на медицинском наборе данных MedQA. В общем, система может рассмотреть более 10 тыс. виртуальных случаев за несколько дней — объем, на который человеческим врачам понадобилось бы примерно два года. Такая эффективность открывает новые возможности для тренировок, моделирования и оценки медицинских сценариев без риска для реальных пациентов.

В более широком исследовательском контексте разработчики отмечают, что Agent Hospital может включать до 42 ИИ-врачей, которые охватывают 21 медицинскую специальность и способны работать с более чем 300 заболеваниями. Эти агенты объединены в единую цифровую систему, где они анализируют симптомы, диагностируют состояния и разрабатывают планы лечения, обмениваясь информацией между отделениями для симуляции комплексной медицинской помощи.

«Система может моделировать и прогнозировать различные медицинские сценарии, такие как распространение, развитие и контроль инфекционных заболеваний в регионе», — говорит Лю Ян (руководитель проекта Agent Hospital, Институт исследований ИИ при Университете Цинхуа), объясняя, что виртуальная больница не только диагностирует болезни, но и помогает в моделировании эпидемий и планировании мероприятий здравоохранения.

Agent Hospital построен на основе технологической платформы MedAgent-Zero и сотен тысяч синтетических (искусственно созданных) пациентских случаев, что позволяет ИИ-агентам эволюционировать свои навыки в процессе взаимодействия с данными. Такая архитектура позволяет непрерывно совершенствовать клиническое принятие решений и расширять спектр медицинских задач в безрисковой среде. Среди ключевых направлений симулированной работы — педиатрия, кардиология, неврология и другие специальности, которые в реальных условиях требуют высокого уровня точности и междисциплинарного взаимодействия. Модульная конструкция системы позволяет масштабировать Agent Hospital для новых медицинских областей и добавлять агенты, адаптированные к конкретным потребностям лечения.





«Эта инновация может уменьшить нагрузку на врачей, снизить количество диагностических ошибок и повысить последовательность лечения», — добавляет Лю Ян для описания потенциальных преимуществ Agent Hospital для медицинских работников и пациентов.

Эксперты отмечают, что такая система имеет большой потенциал не только для тренировок студентов и подготовки персонала, но и для будущих клинических исследований, планирования реакции на эпидемии и прогнозирования развития заболеваний. ИИ-агенты могут эффективно отрабатывать стандартизированные процессы, оптимизировать рабочие потоки и уменьшать нагрузку на медицинскую систему, что особенно важно в условиях нехватки специалистов или во время кризисных ситуаций.

Несмотря на значительные технические достижения, исследователи подчеркивают, что нынешнее развитие Agent Hospital все еще является симуляцией, и любые реальные клинические внедрения требуют дополнительных испытаний, сотрудничества с медицинскими регуляторами и оценки безопасности. Тем не менее, эта инициатива демонстрирует, как искусственный интеллект может кардинально изменить подходы к здравоохранению и открыть путь к интеграции высокотехнологичных цифровых систем с традиционной медициной. Некоторые специалисты в медицинском сообществе все же обращают внимание на ограничения и вызовы, связанные с использованием ИИ в клинической практике.

«Хотя интеллектуальные системы могут быть полезными инструментами, человеческий медицинский опыт и клиническое суждение остаются незаменимыми, и полностью полагаться на машины в реальных медицинских записях он не советует, поскольку ИИ может допустить ошибки, которые врач с многолетним опытом легко заметит», — замечает ведущий китайский инфекционист профессор Чжан Вэньхонг.

Этические и технические эксперты также отмечают риски и ограничения автономных медицинских агентов. Использование ИИ-систем в медицинских решениях поднимает вопросы прозрачности алгоритмов, предвзятости данных и защиты приватности пациентов. Например, исследование из XLoop Digital отмечает, что без строгих мер по обеспечению конфиденциальности и контроля качества данных, ИИ может непредсказуемо усиливать существующие предубеждения в диагностике, особенно в отношении различных демографических групп, что требует тщательной оценки и надзора при внедрении технологий в реальные медицинские процессы.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Источник: Hospitals Management