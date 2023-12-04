Новости Игры 04.12.2023 в 23:07 comment views icon

BioWare «полностью раскроет» Dragon Age: Dreadwolf летом 2024 года, а пока демонстрирует трейлер с локациями игры

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Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

На день Dragon Age Корин Буше, игровой директор BioWare, и Марк Дарра, старший советник по производству объявили, что «полностью раскроют» (что бы это ни означало) Dragon Age: Dreadwolf, следующую часть франшизы, летом 2024 года. Также компания опубликовала тейлер под названием «Тедас зовет», который знакомит с локациями игры.

«Летом 2024 года мы полностью раскроем для вас Dragon Age: Dreadwolf! Честно говоря, мы не можем дождаться».

Трейлер позволяет заглянуть в Антиву, в ночной город Тревизо, на солнечный скалистый берег Ривейна и в угрюмый Весхоупт в Андерфелсе.

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«Вы уже трижды посещали земли Тедаса в наших играх и еще много раз в комиксах, книгах, артах и рассказах. На этот раз вы отправитесь в неизведанные места и вернетесь туда, где было давно».

Можно заключить, что игрок в Dragon Age: Dreadwolf посетит не только показанные в трейлере локации, но и знакомые из предыдущих игр. Также публикацию сопровождали работы художников, которые демонстрируют указанные локации.

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В октябре прошлого года генеральный менеджер BioWare Гэри МакКей заявил, что Dragon Age: Dreadwolf достигла статуса альфа-версии и в нее можно играть «от начальных сцен первой миссии до самого конца». Далее он объяснил, что команда была сосредоточена на темпе игры, различных отношениях, которые будут иметь игроки с другими персонажами, а также на «связности рассказа».

Игровой процесс Dragon Age: Dreadwolf просочился в интернет в феврале.

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В августе BioWare заявила, что увольняет около 50 сотрудников в рамках перехода к «более гибкой и целенаправленной студии». Позже было сообщение о том, что релиз Dragon Age: Dreadwolf откладывается и может состояться только в начале 2025 года.

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Источники: Electronic Arts, VGC

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