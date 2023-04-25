Blizzard опубликовала системные требования Diablo IV: 90 ГБ места на SSD и постоянный интернет-доступ

По мере приближения к открытому бета-тестированию Diablo IV «Server Slam» 12 мая и официальному выходу 5 июня, компания Blizzard Entertainment объявила окончательные системные требования к ПК для запуска игры.

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Разработчики подготовили четыре варианта рекомендованных конфигураций. Во всех случаях требуется использование компьютера с 64-битной ОС Windows 10 (версия 1909) или новее, 90 ГБ свободного пространства на твердотельном накопителе и широкополосное подключение к интернету.

Минимальные (для запуска Diablo IV с исходным разрешением 1080p, разрешением рендеринга 720p, низкими настройками графики и частотой 30 кадров в секунду)

Процессор: Intel Core i5-2500K или AMD FX-8350

Оперативная память: 8 ГБ

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 660 or AMD Radeon R9 280

DirectX: Версия 12

Средние (для запуска Diablo IV с разрешением 1080p, средними настройками графики и частотой 60 кадров в секунду)

Процессор: Intel Core i5-4670K или AMD Ryzen 1300X

Оперативная память: 16 ГБ

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 или AMD Radeon RX 470

DirectX: Версия 12

Высокие (для запуска Diablo IV с разрешением 1080p, высокими настройками графики и частотой 60 кадров в секунду)

Процессор: Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 2700X

Оперативная память: 16 ГБ

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2060 или AMD Radeon RX 5700 XT

DirectX: Версия 12

Ultra 4K (для запуска Diablo IV с разрешением 4K, настройками графики Ultra и частотой 60 кадров в секунду)

Процессор: Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 7 2700X

Оперативная память: 32 ГБ

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080; NVIDIA GeForce RTX 40 Series для полной поддержки DLSS3 или AMD Radeon RX 6800 XT

DirectX: Версия 12

Blizzard отмечает, что компьютеры, которые не соответствуют минимальным требованиям, включая системы со стандартными жесткими дисками, 2-ядерными процессорами и встроенными видеочипами, смогут запускать Diablo IV, но «игровой опыт может быть значительно ухудшен».

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Игра Diablo IV выйдет 5 июня на платформах ПК, Microsoft Xbox One и Xbox Series X|S, Sony PlayStation 4 и PlayStation 5. Игроки, оформившие предварительный заказа, смогут погрузиться в игровой мир с 1 июня. Новое бета-тестирование Diablo IV (уже третье по счету) стартует 12 мая.

Источник: neowin