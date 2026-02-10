tradfi
Украинцы выкупили 80% запасов зарядных станций со складов в Европе, — СМИ

Українці викупили 80% запасів зарядних станцій зі складів у Європі, — ЗМІ

Длительные отключения света в Украине резко повысили спрос на зарядные станции. Настолько резко, что почти все устройства, которые лежали на складах в Европе, уже приехали к нам — и быстро разошлись среди покупателей.


По словам бренд-менеджера компании по продаже зарядных станций Сергея Силина, около 80% всех запасов с европейских складов направили именно в Украину. Речь идет о зарядных станциях, которые ранее предназначались для разных рынков: Германии, Франции, Нидерландов, Испании и других стран. В итоге почти вся эта техника оказалась в Украине.

«Аллокация была процентов на 80 всех зарядных станций в Украину. То есть оно здесь у нас, и оно все разошлось среди наших граждан», — пояснил Силин.

Какие цены и наценки сейчас на зарядные станции

Несмотря на высокий спрос, продавцы якобы не закладывают заоблачные наценки. В среднем маржа составляет около 20%. По словам Силина, именно такая наценка позволяет компаниям работать с крупными торговыми сетями и не уходить в минус. Впрочем, сами зарядные станции заметно подорожали. Если сравнивать с октябрем 2025 года, цены выросли по нескольким причинам:

  • изменился курс евро, а большинство официальных поставщиков ориентируются именно на него;
  • острый дефицит заставил заказывать новые партии авиадоставкой, а это сразу добавляет 30-35% к стоимости.

Зарядные станции EcoFlow DELTA 3 уже в Украине: работа в качестве ИБП, 8000 циклов, быстрая зарядка и цена от 41 тыс. грн


Похожая ситуация и с украинскими производителями. В Украине работает 4-5 серьезных компаний, но все они покупают комплектующие в Китае. Из-за этого цены также растут, а дефицит никуда не исчезает.

«Они все так же собирают из китайских запчастей. И у них тоже дефицит — очень сильный, безумный дефицит», — подытожил Силин.

Сколько зарядных станций уже купили украинцы

По данным соучредителя DroneUA Валерия Яковенко, на конец января 2026 года украинцы приобрели зарядные станции общей мощностью более 3 ГВт. Для понимания масштаба — это почти равно мощности Южно-Украинской АЭС.

Эксперт отмечает, что рынок растет уже несколько лет. Компания DroneUA начала заниматься энергетическим направлением в 2021 году и видела стабильный спрос в 2022-м. Первый настоящий пик наступил 10 октября, когда украинцы массово начали покупать энергонезависимые решения.

Самые популярные варианты сейчас такие:

  • в относительно спокойные периоды — станции емкостью 256-1000 Вт-ч;
  • во время блэкаутов — более крупные системы на 1000-2000 Вт-ч.

Бизнес обычно выбирает большие инверторные системы с дополнительными батареями емкостью до 90 кВт-ч, часто сочетая их с собственными генераторами. Хотя и украинцы в последнее время тоже начали интегрировать инверторы и батареи в электрические системы собственных квартир и домов.

Какую помощь предлагает государство

Государство также подключилось к решению проблемы. За счет Фонда декарбонизации правительство планирует закупить около 10 тыс. портативных зарядных станций емкостью примерно 2 кВт-ч. Их передадут детям с инвалидностью подгруппы А.

Кроме того, премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что более 9 тыс. предпринимателей из социально важных сфер уже подали заявки на единовременное пособие от государства. Речь идет о выплатах до 15 тыс. грн, которые должны помочь бизнесу работать автономно во время аварийных отключений электроэнергии.

Зарядные станции Acer в Украине: переключение за 14 мс, до 2560 Вт∙ч емкости и цена от 18 тыс. грн


Источник: 24tv

