BMW отменила подписку на подогрев сидений – клиенты не захотели покупать опцию за $18 в месяц

Владельцы BMW теперь спокойно смогут согреться в холодные дни – опцию подогрева сидений убрали из цифрового магазина и ею можно воспользоваться без оформления подписки за $18 в месяц.
Функция подписки на подогрев сидений ранее предлагалась через магазин BMW ConnectedDrive – портал, который используется владельцами автомобилей для загрузки различных программ (все это делается по беспроводной сети, без посещения дилера для установки нового ПО).
Стоимость вышеупомянутой опции в Южной Корее составляла 24 тысячи вон или около $18 в месяц (в год $176, на 3 года $283, а постоянный доступ – $406). Впрочем, в интервью Autocar Питер Нота, член правления BMW по продажам и маркетингу, заявил, что платная опция не пользовалась популярностью.
«Мы думали, что предоставим клиенту дополнительную услугу, предложив возможность активировать ее позже, но пользователи не очень воспринимают ее. Люди чувствуют, что заплатили двойную цену, что в действительности было неправдой. Поэтому мы отменили это», – сказал Нота.
Подогрев сидений и руля, вероятно, все еще будут предлагать за деньги – впрочем, в рамках дополнительного пакета в дилерских центрах. Остальные функции, такие как системы помощи водителю и адаптивная подвеска, все еще предлагаются в некоторых регионах по подписке.
Сообщается, что подписка на подогрев была ранее доступна в цифровых магазинах BMW в таких странах, как Великобритания, Германия, Новая Зеландия, Южная Корея и Южная Африка, но не в США.
Это не в первый раз автопроизводитель тестирует функции по подписке – раньше в BMW пытались взимать годовую плату с клиентов за использование Apple CarPlay в автомобилях (сначала как одноразовую опцию по цене $300, а затем за годовую плату в размере $80). Подавляющее большинство автомобильных компаний предлагают CarPlay, а также Android Auto бесплатно.
BMW также экспериментировала с оформлением подписки на весь автомобиль, запустив услугу под названием Access by BMW, в которой клиенты платили около $2000 в месяц за доступ к ряду автомобилей BMW. Обе программы — Access by BMW и подписка на CarPlay — в конце концов были закрыты.