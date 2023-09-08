BMW отменила подписку на подогрев сидений – клиенты не захотели покупать опцию за $18 в месяц

Владельцы BMW теперь спокойно смогут согреться в холодные дни – опцию подогрева сидений убрали из цифрового магазина и ею можно воспользоваться без оформления подписки за $18 в месяц.

Функция подписки на подогрев сидений ранее предлагалась через магазин BMW ConnectedDrive – портал, который используется владельцами автомобилей для загрузки различных программ (все это делается по беспроводной сети, без посещения дилера для установки нового ПО).

Стоимость вышеупомянутой опции в Южной Корее составляла 24 тысячи вон или около $18 в месяц (в год $176, на 3 года $283, а постоянный доступ – $406). Впрочем, в интервью Autocar Питер Нота, член правления BMW по продажам и маркетингу, заявил, что платная опция не пользовалась популярностью.

«‎Мы думали, что предоставим клиенту дополнительную услугу, предложив возможность активировать ее позже, но пользователи не очень воспринимают ее. Люди чувствуют, что заплатили двойную цену, что в действительности было неправдой. Поэтому мы отменили это», – сказал Нота.

Подогрев сидений и руля, вероятно, все еще будут предлагать за деньги – впрочем, в рамках дополнительного пакета в дилерских центрах. Остальные функции, такие как системы помощи водителю и адаптивная подвеска, все еще предлагаются в некоторых регионах по подписке.

Сообщается, что подписка на подогрев была ранее доступна в цифровых магазинах BMW в таких странах, как Великобритания, Германия, Новая Зеландия, Южная Корея и Южная Африка, но не в США.

Это не в первый раз автопроизводитель тестирует функции по подписке – раньше в BMW пытались взимать годовую плату с клиентов за использование Apple CarPlay в автомобилях (сначала как одноразовую опцию по цене $300, а затем за годовую плату в размере $80). Подавляющее большинство автомобильных компаний предлагают CarPlay, а также Android Auto бесплатно.

BMW также экспериментировала с оформлением подписки на весь автомобиль, запустив услугу под названием Access by BMW, в которой клиенты платили около $2000 в месяц за доступ к ряду автомобилей BMW. Обе программы — Access by BMW и подписка на CarPlay — в конце концов были закрыты.