BMW показала самоуправляемый мотоцикл

Смертность среди мотоциклистов в 28 раз выше, чем среди водителей автомобилей. Хотя бы частично улучшить ситуацию в данной сфере взялась компания BMW Motorrad. Она разработала самоуправляемый мотоцикл, способный самостоятельно поддерживать равновесие в движении.

В компании отмечают, что работали над этой технологией более 2 лет. И теперь им есть что показать. В коротком видео демонстрируется мотоцикл BMW, который самостоятельно движется по тестовому треку. При этом без участия водителя он может наклоняться в поворотах и останавливаться в конце маршрута.

Однако в BMW Motorrad заявляют, что конечной целью проекта является не создание полностью автономного мотоцикла, а создание технологий, которые могли бы обеспечить более высокую стабильность в критических ситуациях. Для начала в компании хотят снизить вероятность наступления наиболее распространённых несчастных случаев среди мотоциклистов.

Правда, в этой сфере всё значительно сложнее, чем в автомобилестроении. Например, в экстренной ситуации самоуправляемый автомобиль может резко затормозить без последствий для водителя. Но мотоциклист, лишённый ремней безопасности, при экстренном торможении может просто вылететь с мотоцикла и получить травмы.

Источник: The Verge