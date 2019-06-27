Boeing поможет компании Kitty Hawk Ларри Пейджа разрабатывать беспилотное аэротакси





Американский стартап Kitty Hawk, который заручился финансовой поддержкой сооснователя Google и генерального директора Alphabet Ларри Пейджа, объявил о сотрудничестве с корпорацией Boeing в области развития беспилотного воздушного транспорта. В частности, последняя поможет Kitty Hawk разрабатывать беспилотное двухместное аэротакси Cora.

После нескольких громких анонсов – летающий автомобиль Flyer, воздушное такси Cora и его тестирование в Новой Зеландии в рамках партнёрства с Air New Zealand – о стартапе Kitty Hawk ничего не было слышно. Ранее компания заявляла, что в течение трёх лет планирует запустить службу воздушной перевозки пассажиров с возможностью вызова транспортного средства с помощью мобильного приложения.

Основная цель Kitty Hawk заключается в создании беспилотного аэротакси, которым можно было бы управлять с земли на определённом расстоянии. Похоже, что обеспечение безопасной работы этой системы могло стать ключевым элементом партнёрства с Boeing, у которой есть свой аналогичный проект под названием NeXt. В январе этого года Boeing провела первое успешное тестирование электрического аэротакси NeXt. Обе компании заинтересованы в поиске решений для совместного и безопасного использования воздушного пространства автономными и пилотируемыми летательными аппаратами.

Помимо Boeing NeXt, у Kitty Hawk есть несколько других серьёзных конкурентов в зарождающемся направлении. В частности, компания Uber планирует в 2020 году приступить к испытаниям собственной службы воздушных такси Uber Air, коммерческий запуск которой запланирован на 2023 год. Ещё один немецкий стартап Lilium уже осуществил первый испытательный полёт своего электрического аэротакси Jet в прошлом месяце.

Источник: The Verge