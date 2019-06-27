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Boeing поможет компании Kitty Hawk Ларри Пейджа разрабатывать беспилотное аэротакси

Boeing поможет компании Kitty Hawk Ларри Пейджа разрабатывать беспилотное аэротакси

Boeing поможет компании Kitty Hawk Ларри Пейджа разрабатывать беспилотное аэротакси


Американский стартап Kitty Hawk, который заручился финансовой поддержкой сооснователя Google и генерального директора Alphabet Ларри Пейджа, объявил о сотрудничестве с корпорацией Boeing в области развития беспилотного воздушного транспорта. В частности, последняя поможет Kitty Hawk разрабатывать беспилотное двухместное аэротакси Cora.

После нескольких громких анонсов – летающий автомобиль Flyer, воздушное такси Cora и его тестирование в Новой Зеландии в рамках партнёрства с Air New Zealand – о стартапе Kitty Hawk ничего не было слышно. Ранее компания заявляла, что в течение трёх лет планирует запустить службу воздушной перевозки пассажиров с возможностью вызова транспортного средства с помощью мобильного приложения.

Основная цель Kitty Hawk заключается в создании беспилотного аэротакси, которым можно было бы управлять с земли на определённом расстоянии. Похоже, что обеспечение безопасной работы этой системы могло стать ключевым элементом партнёрства с Boeing, у которой есть свой аналогичный проект под названием NeXt. В январе этого года Boeing провела первое успешное тестирование электрического аэротакси NeXt. Обе компании заинтересованы в поиске решений для совместного и безопасного использования воздушного пространства автономными и пилотируемыми летательными аппаратами.

Помимо Boeing NeXt, у Kitty Hawk есть несколько других серьёзных конкурентов в зарождающемся направлении. В частности, компания Uber планирует в 2020 году приступить к испытаниям собственной службы воздушных такси Uber Air, коммерческий запуск которой запланирован на 2023 год. Ещё один немецкий стартап Lilium уже осуществил первый испытательный полёт своего электрического аэротакси Jet в прошлом месяце.

Источник: The Verge

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