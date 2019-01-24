Boeing испытал прототип электрического аэротакси NeXt

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Американский авиастроительный концерн Boeing провел испытания прототипа перспективного быстрого электрического аэротакси NeXt. Согласно сообщению компании, первый полет аппарата состоялся на полигоне предприятия в Манассасе в Вирджинии и был признан полностью успешным.

Испытанное концерном Boeing аэротакси выполнено в самолетной конфигурации продольного триплана с неподвижным передним стабилизатором. По бокам от фюзеляжа аппарата установлены две балки, на каждой из которых разработчики разместили восемь электромоторов c несущими воздушными винтами. В хвостовой части аэротакси расположен электромотор с толкающим воздушным винтом. Длина летательного аппарата составляет 9,14 метра, ширина — 8,55 метра.

Во время первого полета NeXt специалисты проверили работу бортового оборудования в режимах автономных взлета и посадки, а также функционирование наземного пункта управления. В ближайшее время летные испытания аэротакси будут продолжены.

Согласно задумке, беспилотное аэротакси Boeing NeXt сможет перевозить пассажиров на расстояние до 80,5 км. По словам технического директора Boeing Грега Хислопа, от момента создания концепции NeXt до первых летных испытаний прошел всего один год.

Источник: N+1