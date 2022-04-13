Мощность 1050 л.с. и ценник в $179 тыс. Lucid выпустила улучшенную версию своего самого дорогого электромобиля Air Grand Touring Performance

Lucid Motors анонсировала новую мощную версию своего роскошного полностью электрического седана. Lucid Air Grand Touring Performance превосходит стандартный вариант Grand Touring: 1050 лошадиных сил против 819.

Новая модель на самом деле не самая мощная среди Lucid Air — у Dream Edition мощность 1111 лошадиных сил и все автомобили раскуплены (было выпущено ограниченное количество). Эта модель рекламировалась как единственный серийный электромобиль, который в 2020 году преодолел четверть мили менее чем за 10 секунд, чем превзошел самую быструю на тот момент Tesla Model S.

Lucid Air Grand Touring Performance предлагает максимальную скорость 270 км в час и время разгона 0–100 за 2,6 секунды. Автомобиль способен проехать 717 км без подзарядки.

В электромобиле установлены: 34-дюймовый экран Glass Cockpit и разрешением 5K; передовая система помощи водителю DreamDrive Pro с более чем 30 функциями; иммерсивная аудиосистема Surreal Sound с 21 динамиком и совместимостью с Dolby Atmos; интеллектуальные светодиодные фары Micro Lens Array; полупроводниковая система, разработанная компанией Lucid; сиденья с подогревом и вентиляцией, регулируемые по 20 параметрам (+пневматический и вибромассаж). Lucid Air Grand Touring Performance также оборудована системой сверхбыстрой зарядки 900V+ и 21-дюймовыми дисками Aero Sport.

Электромобиль обойдется в 179 тысяч долларов, что на 40 тысяч больше, чем стандартная модель Grand Touring. Таким образом, это самая дорогая модель машин Lucid. Первые поставки начнутся в июне (США) и августе (Канада).