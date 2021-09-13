Bolt: В Києві прокатні електросамокати крадуть та ламають значно менше, ніж в інших містах Європи





Поки одні сервіси скаржаться на вандалізм жителів окремих райнов Києва, представники інших сервісів ставлять нашу столицю в приклад іншим європейським містам. Зокрема, в інтерв’ю журналу НВ засновник компанії Bolt Маркус Вілліг зазначив, що прокатні електросамокати в Києві крадуть рідше, ніж в інших містах Європи.

«Візьмемо самокати. Ми щасливі від того, наскільки популярними вони стали в Україні, як добре їх прийняли. Ще й крадіжок самокатів тут набагато менше, ніж у інших європейських містах. Наприклад, у Парижі цей показник значно гірше — там багато самокатів розкрадаються чи ламаються. На цьому контрасті поведінка користувачів у Києві виглядає набагато краще. Дуже приємно це говорити», — сказав він.

За словами Вілліга, українська команда Bolt була впевнена, що на ринку прокат електросамокатів матиме достатнього попиту, незважаючи на певні побоювання, що сервіс не приживеться.

«Ми сказали: окей, ми вам довіряємо, тому надамо вам певну кількість самокатів для пілотного проекту, щоб побачити, чи буде цей бізнес успішним в міському ландшафті України. А вийшло так, що кияни сприйняли самокати швидше і краще, ніж багато інших європейських міст», — розповів він.

Зазначимо, що нещодавно Bolt запустив в Україні ініціативу по безкоштовному практичному експрес-навчанню керування електросамокатами. Її мета ― пояснити користувачам електросамокатів правила пересування на цьому транспортному засобі. У перспективі це допоможе запобігти виникненню інцидентів на вулицях і дорогах великих міст України.

Джерело: НВ